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Выдра катается по снегу на пузе: видео
Зима кончается, да здравствует зима!
Анастасия Баринова
13 февраля 2017 в 18:08
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Канадская выдра (Lontra canadensis) — хищное млекопитающее семейства куньих, ранее широко распространенное в Северной Америке. Теперь она больше не встречается в таких штатах США, как Индиана, Канзас, Кентукки или Небраска; одним из мест ее обитания является Йеллоустонский национальный парк. Выдры охотятся ночью, но в малонаселенных районах выходят на охоту и в светлое время суток. Животное является отличным пловцом, по суше передвигается прыжками, а зимой прыжки чередуются с длинным скользящим ходом. Именно эту «походку» сняла на видео Барет Хэджес (Barrett Hedges). Посмотрите, сколь необычным образом передвигаются южноафриканские жуки.