  • Мертвые дельфины-гринды начали взрываться на суше
    Фото: Everglades NPS/Wikipedia
  • Мертвые дельфины-гринды начали взрываться на суше
    Фото: YouTube
Природа

Мертвые дельфины-гринды начали взрываться на суше

Операция по спасению дельфинов-гринд, выбросившихся недавно на побережье в Новой Зеландии, не увенчалась успехом. Почти все животные снова возвращаются на мелководье, где умирают, а затем их тела из-за накопления газов взрываются.
Анастасия Баринова
13 февраля 2017 в 15:54
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В районе новозеландского мыса Фаруэлл развернулась экологическая катастрофа: на берег выбросилось более 400 гринд (Globicephala melas) — представителей семейства китообразные отряда дельфиновые. 200 из этого числа к моменту их обнаружения были уже мертвы; остальных волонтеры попытались переместить в воду.

Отправка гринд в море возможна только во время прилива, а в прочие периоды время за животными, найденными на мелководье живыми, ухаживают люди. Их поливают водой и при необходимости переворачивают: строение тела гринд таково, что они могут задохнуться, если окажутся на берегу в «неправильном» положении.

Приливы не принесли желаемого эффекта: десятки спасенных ранее дельфинов продолжают кружить у берега. Более того, экологи полагают, что умирающие посылают своим сородичам какие-то призывные сигналы. За несколько минувших дней к берегу подплыло еще несколько десятков особей, и теперь общее число дельфинов, с начала февраля выбравших деструктивную модель поведения, приблизилось к 700.

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