  • Крупный айсберг откалывается от ледника в Антарктиде
    Фото: John Sonntag / NASA
  • Крупный айсберг откалывается от ледника в Антарктиде
Природа

Крупный айсберг откалывается от ледника в Антарктиде

Из-за гигантской трещины, образовавшейся в леднике Ларсен С (Larsen C), может отколоться один из крупнейших айсбергов.
National Geographic Россия
12 февраля 2017 в 18:26
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Шельфовый ледник Ларсена С — четвертый по величине в Антарктиде. Образовавшая в нем трещина растянулась на 175 километров в длину и на некоторых участках превышает 2 километра в ширину. Каждый месяц трещина растягивается приблизительно на 15 километров.

Если она протянется еще на 20 километров, то от ледника отколется крупный айсберг, площадью 5000 квадратных километров, сообщает британская группа ученых Project MIDAS. Когда это произойдет, ледник Ларсена С потеряет более 10% своей площади.

Большие айсберги откалываются от шельфового ледника каждые 6−10 лет. В 2013 году в результате трещины в леднике Пайн-Айленд образовался айсберг площадью около 720 км² - половина площади Санкт-Петербурга.

Самый крупный зарегистрированный айсберг откололся от шельфового ледника Росса в 2000 году. Его площадь составляла 11 000 км².

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