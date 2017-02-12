Природа

Любовь на троих в мире китов: видео

Сложные брачные ритуалы трех китов были сняты на видео у берегов Калифорнии.
National Geographic Россия
12 февраля 2017 в 13:55
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  • Любовь на троих в мире китов: видео

Фото: Марк Жирардо

Во время тура по наблюдению за китами пассажиры увидели в воде трех серых китов, которые кружились рядом друг с другом. Марк Жирардо смог заснять на видео эти игры китов при помощи дрона. Участники тура решили, что все три особи принимают участие в спаривании, и сильно удивились такому поведению.

На самом же деле никакого спаривания не было — просто два самца ухаживали за самкой. По словам Кристофера Фитцсиммонса, специалиста по образованию в Институте океанографии Скриппса, такое поведение является типичным для серых китов.

Брюс Мейт, директор Института морских млекопитающих в Университете штата Орегон, также подтвердил, что полового акта не было. Спаривание китов происходит только тогда, когда они повернуты друг к другу животами. В данном же случае самка постоянно поворачивалась к самцам спиной.

Женские особи серых китов очень тщательно выбирают своих партнеров. Беременность у них длится около 13 месяцев, и еще около года они вскармливают детеныша и ухаживают за ним.

Когда же самка готова к размножению, она может спариваться с несколькими самцами в течение часа. При этом между самцами не замечали никакой конкуренции. Они могут даже помогать друг другу, переворачивая самку в нужную позу.

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