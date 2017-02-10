Пострадавший от браконьеров слоненок снова может ходить: видео
Пятимесячный слоненок с травмой правой задней ноги попался людям на глаза в марте 2016 года. Конечность была искривлена и распухла, и врачи подумали об инфекции. Осторожно забрав малыша из стада, его на вертолете и автотранспорте доставили в реабилитационный центр. Рентген позволил поставить точный диагноз: пулевое ранение. Пройдя насквозь, пуля раздробила бедренную кость выше колена, и под толстой кожей началось нагноение. Кроме того, острые осколки кости причиняли слоненку сильную боль при ходьбе.
Врачи сумели очистить рану и побороть инфекцию, но на срастание кости потребовалось несколько месяцев. Слоненок, получивший кличку Лаггард, оставался в клетке: его подвижность на время выздоровления следовало ограничить. Однако люди заметили, как малыш грустит по своим товарищам, и рискнули выпускать его к другим слонятам, живущим на природоохранной территории. Это оказалось верным решением: защитники природы не сомневаются, что эмоции радости и счастья пошли на пользу здоровью. К настоящему времени рана зажила практически полностью. Нога, по всей видимости, навсегда останется деформированной, но она способна выдерживать необходимый вес. Ветеринары также говорят, что у слонов основная нагрузка ложится на передние ноги; таким образом, малышу «повезло» с местом ранения. Вместе с другими слонятами в парке при реабилитационном центре Лаггард будет жить как минимум до трехлетнего возраста, а затем присоединится к другим слонам, обитающим в дикой природе Кении.