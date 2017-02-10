  • Редкий эфиопский лев снят на видео
    Фото: Cagan H. Sekercioglu/National Geographic
  • Редкий эфиопский лев снят на видео
    Фото: Cagan H. Sekercioglu/National Geographic
Природа

Редкий эфиопский лев снят на видео

В одном из национальных парков Эфиопии в объектив видеокамеры попался эфиопский лев — представитель редкого подвида, насчитывающего не более 50 особей.
Анастасия Баринова
10 февраля 2017 в 15:00
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Уникальные кадры смог получить ученый и фотограф National Geographic Цаан Шекерчоглу (Çağan Şekercioğlu). Он отправился в парк Горы Бале (Bale Mountains National Park), расположенный в центральной Эфиопии, чтобы изучить влияние климатических изменений на птиц. В свободное от исследований время он также вел съемку млекопитающих.

Лев попал в кадр объектива поздним вечером, в темноте, и фотограф не сразу понял, что речь идет о редком подвиде: эфиопском (Panthera leo roosevelti). Из-за своей скрытности и малочисленности эти представители кошачьих изучены очень слабо. Известно, что их отличает темный цвет гривы и менее крупное тело. Эти признаки характерны и для других львов — например, у вымершего берберийского (Panthera leo leo) грива также была темная, а масайские львы (Panthera leo nubica) достаточно миниатюрны. Однако генетический анализ эфиопских львов показывает их полную уникальность.

Львам с темной гривой выжить в дикой природе сложно — они хорошо заметны на большом расстоянии, поэтому практически все эфиопские львы к началу XXI века были истреблены. Ученые считали их вымершими, но в 2016 году в Судане был обнаружен прайд, насчитывающий 50 особей. Лев, встреченный фотографом National Geographic в соседней Эфиопии, может быть представителем этой группы — львы способны перемещаться на огромные расстояния.

Посмотрите, как голодные львы заблокировали туристам дорогу.

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СМИ2
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