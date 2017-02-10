Сотни дельфинов-гринд выбросились на берег в Новой Зеландии
Утром 9 февраля на новозеландском острове Южный люди обнаружили на берегу 416 гринд. Эти млекопитающие семейства дельфиновые могут вырастать до 8 метров при массе около 800 кг. Они предпочитают открытое море, встречаясь у побережья крайне редко. В дневное время гринды спят, а ночью отправляются на охоту. Сотни добровольцев приступили к спасению животных, еще подававших признаки жизни.
Около 50 гринд удалось переместить на глубину, а тех, кто ждал своей очереди, поливали водой. С наступлением ночи власти предписали людям покинуть побережье из соображений безопасности; работы должны возобновиться следующим утром. Уходя с места экологической трагедии, волонтеры отметили, что их попытки не были эффективными: спасенные дельфины не направились в открытое море, а продолжили кружить у берега. Причина, по которой произошел столь массовый выброс дельфинов, неизвестна. По словам ученых, чаще всего на сушу отправляются умирать больные особи. Дельфины также могут просто заблудиться, и, наконец, у этих животных очень сильны социальные связи — поэтому если в стае оказывается слишком много заболевших, товарищи отправляются в «последний путь» вместе с ними. Не исключено, что именно из-за этого спасенные дельфины не захотели покинуть акваторию мыса Фаруэлл. Но также возможно, что они не могут найти дорогу в открытое море: эхолокация, которой пользуются китообразные, на мелководье дает сбои.
Этот массовый выброс дельфинов — третий по величине в Новой Зеландии начиная с 1800 года, когда такую статистику начали вести. В 1918 году на побережье архипелага Чатем было найдено около тысячи мертвых гринд, а в 1985 году у районе Окленда погибло 450 дельфинов.
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