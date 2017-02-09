Туристы заплатят штраф за фотосессию с акулой
Туристы, проводя время на побережье бразильского архипелага Фернанду-ди-Норонья, заметили на мелководье небольшую акулу. Несмотря на установленные знаки, категорически запрещающие причинять беспокойство представителям фауны, отдыхающие решили сфотографироваться с акулой в руках. Женщина отправилась на ее поимку, а мужчина снимал происходящее на видео.
Такие встречи чаще всего заканчиваются для животных трагически. Например, в 2016 году туристы в погоне за яркими кадрами погубили дельфина.
Но на этот раз удача оказалась на стороне обитателя моря: акула укусила женщину, и та бросила ее обратно в море.
Туристка обратилась в больницу, где ей наложили на палец швы. А еще и женщина, и ее спутник должны будут заплатить по $3 000 каждый за жестокое обращение с животными. На этой сумме настояли местные экологи: проанализировав видео, они установили, что объектом интереса безответственных людей стала лимонная акула (Negaprion brevirostris), а этот вид находится на грани исчезновения. Кроме того, туристы поймали совсем юную особь; не исключено, что и она получила травмы в ходе фотосессии.