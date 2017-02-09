  • Туристы заплатят штраф за фотосессию с акулой
    На фото не лимонная акула, но это не важно. Дело не в конкретном виде, а в принципе. Фото: Hillary/Flickr.com
  • Туристы заплатят штраф за фотосессию с акулой
    Фото: Wikipedia
Природа

Туристы заплатят штраф за фотосессию с акулой

Пара туристов, отдыхавших на пляже в Бразилии, решила сфотографироваться с акулой. Развлечение обернулось проблемами: хищная рыба искусала женщину, и, к тому же, обоим участникам фотосессии (акула не в счет) предстоит выплатить штраф.
Анастасия Баринова
9 февраля 2017 в 20:17
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Туристы, проводя время на побережье бразильского архипелага Фернанду-ди-Норонья, заметили на мелководье небольшую акулу. Несмотря на установленные знаки, категорически запрещающие причинять беспокойство представителям фауны, отдыхающие решили сфотографироваться с акулой в руках. Женщина отправилась на ее поимку, а мужчина снимал происходящее на видео.

Такие встречи чаще всего заканчиваются для животных трагически. Например, в 2016 году туристы в погоне за яркими кадрами погубили дельфина.

Но на этот раз удача оказалась на стороне обитателя моря: акула укусила женщину, и та бросила ее обратно в море.

Туристка обратилась в больницу, где ей наложили на палец швы. А еще и женщина, и ее спутник должны будут заплатить по $3 000 каждый за жестокое обращение с животными. На этой сумме настояли местные экологи: проанализировав видео, они установили, что объектом интереса безответственных людей стала лимонная акула (Negaprion brevirostris), а этот вид находится на грани исчезновения. Кроме того, туристы поймали совсем юную особь; не исключено, что и она получила травмы в ходе фотосессии.

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