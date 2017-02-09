  • Уникальный кадр: щука ела окуня и замерзла
    Фото: Anton Babich/Facebook
  • Уникальный кадр: щука ела окуня и замерзла
    Фото: MushroomMotherlode/YouTube
Природа

Уникальный кадр: щука ела окуня и замерзла

Два брата, увлекающиеся рыбалкой, обнаружили во льду озера щуку, которая замерзла в попытке проглотить окуня. Их фотографиям никто не поверил, поэтому рыбакам пришлось вернуться и снять видео.
Анастасия Баринова
9 февраля 2017 в 18:06
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Свидетелями необычной сцены стали Антон и Алекс Бабичи, живущие в штате Индиана. На озере вблизи города Сиракузы они заметили крупную щуку, вмерзшую в лед. Из ее пасти торчал окунь. Фотография, размещенная на странице одного из братьев в Фейсбуке, получила множество откликов, но не все поверили в реальность события. Тогда братья решили вытащить рыбу изо льда, записав видео в качестве доказательства.

Комментируя произошедшее, Алекс Бабич предположил, что первоначально окунь был пойман каким-то рыбаком, но из-за небольших размеров он оказался не интересен и был выпущен. Травмированная рыба умерла и осталась дрейфовать у поверхности воды. Щука прельстилась легкой добычей и попыталась проглотить ее, но подавилась. А затем две мертвые рыбы были схвачены льдом, который в холодное время года образуется очень быстро.

А недавно на Аляске произошел еще более драматичный случай: там замерзли дерущиеся лоси.

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СМИ2
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