Уникальный кадр: щука ела окуня и замерзла
Свидетелями необычной сцены стали Антон и Алекс Бабичи, живущие в штате Индиана. На озере вблизи города Сиракузы они заметили крупную щуку, вмерзшую в лед. Из ее пасти торчал окунь. Фотография, размещенная на странице одного из братьев в Фейсбуке, получила множество откликов, но не все поверили в реальность события. Тогда братья решили вытащить рыбу изо льда, записав видео в качестве доказательства.
Комментируя произошедшее, Алекс Бабич предположил, что первоначально окунь был пойман каким-то рыбаком, но из-за небольших размеров он оказался не интересен и был выпущен. Травмированная рыба умерла и осталась дрейфовать у поверхности воды. Щука прельстилась легкой добычей и попыталась проглотить ее, но подавилась. А затем две мертвые рыбы были схвачены льдом, который в холодное время года образуется очень быстро.
А недавно на Аляске произошел еще более драматичный случай: там замерзли дерущиеся лоси.