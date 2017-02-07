  • Новый Арал: какая участь уготована озеру Балхаш
    Дельта Или никогда не «стоит на месте»: очертания и глубина русла, уровень воды и распределение стока по рукавам постоянно меняется. Фото: Андрей Каменев
  • Новый Арал: какая участь уготована озеру Балхаш
    Котловина озера расположена в наиболее низкой части Балхашской впадины. Миллионы лет назад здесь плескались воды Ханхайского моря, занимавшего впадину целиком. Фото: Андрей Каменев
  • Новый Арал: какая участь уготована озеру Балхаш
    Солянка боялычевидная — типичный галофит, растение, приспособленное для жизни на сильно засоленных почвах. Весной и осенью мясистые листья солянок накапливают влагу. Фото: Андрей Каменев
  • Новый Арал: какая участь уготована озеру Балхаш
    Последняя остановка экспедиции — база «Нептун» на озере Балхаш. Несколько часов назад катер «Орел», обогнав грозовой фронт, перенес нас сюда от пролива Узынарал. Фото: Андрей Каменев
Природа

Новый Арал: какая участь уготована озеру Балхаш

Путешествуя по озеру Балхаш и его главному притоку — реке Или, российско-казахстанская экспедиция выясняла, удастся ли озеру избежать экологической катастрофы.
Ася Датнова
7 февраля 2017 в 21:08
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Капчагай, Баканас, Коскумбез. Полынно-пыльная поросшая ковылем степь поздно доцветает мелкими маками, фиолетовыми штырями шалфея, розовым тамариксом.

Конечная наша цель — озеро Балхаш, к нему мы будем добираться через пески, а потом по реке Или — по-местному, Иле. Котловина Балхаша протянулась на 600 километров с запада на восток среди бедных песчано-пустынных равнин, такыров и солончаков. Бессточное озеро разделено на две части полуостровом Сарыесик, сформировавшим узкий пролив Узынарал. В западной, относительно мелководной части озера вода пресная, а в восточной, более глубокой — солоноватая.

Или-Балхашский бассейн — одна из самых обширных озерных экосистем планеты, с неоднородностью рельефа и разнообразием природных условий. К северу и северо-западу от озера раскинулся Казахский мелкосопочник, примыкающий к пустыне Бетпак-Дала — Северной Голодной степи. К югу лежат пески Сарыесик-Атырау и Таукум. На юге и юго-востоке — Казахстано-Джунгарская горная область, хребты Заилийского и Джунгарского Алатау, Чу-Илийские горы — сильно разрушенные, с плоскими вершинами.

Здесь проезжали экспедиции Шренка, Семенова Тянь-Шанского, Пржевальского. В 1903 году Балхаш посетил будущий глава Географического общества СССР Лев Семенович Берг.

«Посреди Илийской низменности я почувствовал себя совершенно в иной, своеобразной климатической растительной зоне, — писал Петр Петрович Семенов Тянь-Шанский. — Флора и фауна имели совсем незнакомый мне характер. Появилось передо мной множество низких и высоких кустарников и трав».

Чингиль, джузгун, пустынная акация. У самой земли раскинул гигантские листья туркестанский ревень, топорщится биюргун, желтой свечой поднимается из песка корневой паразит цистанхе. Парит над степью черный коршун. Мелькает синим крылом сизоворонка, пролетая над корчами саксаула. И вдруг над сухим жаром встает запах влаги и соли — впереди вода.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№161, февраль 2017).
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