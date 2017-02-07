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Дельта Или никогда не «стоит на месте»: очертания и глубина русла, уровень воды и распределение стока по рукавам постоянно меняется. Фото: Андрей Каменев
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Котловина озера расположена в наиболее низкой части Балхашской впадины. Миллионы лет назад здесь плескались воды Ханхайского моря, занимавшего впадину целиком. Фото: Андрей Каменев
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Солянка боялычевидная — типичный галофит, растение, приспособленное для жизни на сильно засоленных почвах. Весной и осенью мясистые листья солянок накапливают влагу. Фото: Андрей Каменев
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Последняя остановка экспедиции — база «Нептун» на озере Балхаш. Несколько часов назад катер «Орел», обогнав грозовой фронт, перенес нас сюда от пролива Узынарал. Фото: Андрей Каменев
Новый Арал: какая участь уготована озеру Балхаш
Капчагай, Баканас, Коскумбез. Полынно-пыльная поросшая ковылем степь поздно доцветает мелкими маками, фиолетовыми штырями шалфея, розовым тамариксом.
Конечная наша цель — озеро Балхаш, к нему мы будем добираться через пески, а потом по реке Или — по-местному, Иле. Котловина Балхаша протянулась на 600 километров с запада на восток среди бедных песчано-пустынных равнин, такыров и солончаков. Бессточное озеро разделено на две части полуостровом Сарыесик, сформировавшим узкий пролив Узынарал. В западной, относительно мелководной части озера вода пресная, а в восточной, более глубокой — солоноватая.
Или-Балхашский бассейн — одна из самых обширных озерных экосистем планеты, с неоднородностью рельефа и разнообразием природных условий. К северу и северо-западу от озера раскинулся Казахский мелкосопочник, примыкающий к пустыне Бетпак-Дала — Северной Голодной степи. К югу лежат пески Сарыесик-Атырау и Таукум. На юге и юго-востоке — Казахстано-Джунгарская горная область, хребты Заилийского и Джунгарского Алатау, Чу-Илийские горы — сильно разрушенные, с плоскими вершинами.
Здесь проезжали экспедиции Шренка, Семенова Тянь-Шанского, Пржевальского. В 1903 году Балхаш посетил будущий глава Географического общества СССР Лев Семенович Берг.
«Посреди Илийской низменности я почувствовал себя совершенно в иной, своеобразной климатической растительной зоне, — писал Петр Петрович Семенов Тянь-Шанский. — Флора и фауна имели совсем незнакомый мне характер. Появилось передо мной множество низких и высоких кустарников и трав».
Чингиль, джузгун, пустынная акация. У самой земли раскинул гигантские листья туркестанский ревень, топорщится биюргун, желтой свечой поднимается из песка корневой паразит цистанхе. Парит над степью черный коршун. Мелькает синим крылом сизоворонка, пролетая над корчами саксаула. И вдруг над сухим жаром встает запах влаги и соли — впереди вода.
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Весной в песках Прибалхашья вспыхивают яркие пятна: цветут тюльпаны, ферулы, луки, но густого покрова эфемеровая растительность не образует. Фото: Андрей Каменев
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Рубка саксаула в Казахстане запрещена: разветвленные корни растения сдерживают наступление песков. Но местные жители используют его как топливо. Фото: Андрей Каменев
Ахан Мырзахметов, старший научный сотрудник Лаборатории водных ресурсов Института географии Казахстана, ждет нас в ночи у топкого берега Или в битой временем казанке. Каждое лето гидрологи проводят тут плановые исследования. Ахан дергает стартер, и лодка, задрав нос, с ревом летит по черной реке, густо поросшей тростником.
Или берет начало в Центральном Тянь-Шане от слияния рек Текес и Кунгес. Многочисленные речки и ручьи, стекающие со склонов Джунгарского Алатау, расходятся и теряются в песках, лишь самые значительные доносят воды до Балхаша. С южной стороны в озеро впадают Каратал, Аксу, Лепсы — и Или, обеспечивающая до 80 процентов притока.
Заканчивается Или обширной дельтой (8 тысяч квадратных километров) в форме тре-угольника, вершина которого находится ниже поселка Баканас. Всего вокруг дельты два десятка населенных пунктов, не больше чем на 100−200 семей, антропогенная нагрузка небольшая. Река разделяется на рукава — Топар, Жидели и ряд озерных систем — Топарскую, Илийскую и другие. Их обводненность, как и жизнь самого Балхаша, полностью зависит от Или.
В 1970-м в ее среднем течении, в узком месте русла, между высокими скалистыми берегами было построено Капчагайское водохранилище. Предполагалось, что водохранилище и ГЭС помогут ввести в сельхозоборот 400 тысяч гектаров земель. Наполнение водохранилища лишь наполовину немедленно отразилось на состоянии всего бассейна. Площадь поверхности Балхаша сократилась более чем на четыре тысячи квадратных километров, повысилась соленость в пресной части. Началось опустынивание дельты.
Озерные системы исчезали. Переувлажненные участки сменились суходольными. Озерца превращались в солончаки, соляную пыль с пес-ком ветер разносил на километры. Обсыхание плавней вело к исчезновению животных и птиц. Тростники сменялись солевыносливыми многолетними растениями. Балхаш едва не постигла судьба Арала.
Некогда Балхаш уже пересыхал, но без участия человека. Естественные вековые колебания уровня озера за тысячу лет составляли 12−14 метров, кратковременные — 2−4.
«Несколько охотников сообщили интересные сведения. По их словам, Балхаш в течение последних 9 лет усох аршина на 2. Это они заметили по отступлению воды в камышах, которые в прежнее время были покрыты водой, а теперь совершенно сухи… Вода на юго-восточном берегу озера, со времени съемки в 1852 году, отступила на 3−4 версты,
Последний же минимум Балхаша приходился
Полевой стационар института географии на полуострове Архар. Раньше гидрологи жили в вагончике, недавно им отстроили добротный дом с общей столовой. Бауыржан Жумабеков, ведущий инженер стационара «Архар» — хозяин дома, его жена Бота готовит во дворе на всю ораву научных сотрудников. Под их присмотром Ахан Мырзахметов и смешливые Гулсайра и Ляззат, инженеры Лаборатории водных ресурсов, изучают потери стока в дельте Или.
- С Капчагая приходит «сильная вода», — поясняет Ахан. — Она осветленная — как бывает осветленный сок. Ил, взвеси оседают в водохранилище, как в фильтре. А этот биологический сток питал плодородные почвы. Очищенная вода движется с другой скоростью, размывается русло, волны сбросов поднимают донные наносы. Вода тащит мусор и муть к дельте, засоряя ее протоки. Площадь дельты сокращается. Ушла почти половина Топарской системы.
Дельта Или работает как естественный контррегулятор: в полноводные годы накапливает воду, как губка, а в засушливые отдает часть запасов озеру. Сейчас, по словам Ахана, естественный режим половодий нарушен: весной влаги стало меньше, а зимой — больше. Ежегодно в дельте теряется около трех кубокилометров воды.
Специалисты предлагали как крайнюю меру спасения Балхаша его разделение: поставить в Узынарал плотину, отгородив более важную, пресноводную часть озера. Восточный Балхаш при этом высох бы — превратился в соленую грязь. На совещаниях назывался даже срок возведения плотины — 1988 год. Но не одна Капчагайская ГЭС влияла на состояние озера, и все последствия рассчитать было невозможно.
- Это цепочка, — рисует Ахан на песке. — Наполнение водохранилища зависит от Китая, наполнение Или — от водохранилища, уровень Балхаша — от Или…
Река берет начало в Китае, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. С 2000-х КНР начала программу по освоению западных территорий, и водозабор из верховий Или и Иртыша увеличился в несколько раз. Только по бассейну Или были построены 13 водохранилищ, 59 гидроэнергетических установок, несколько лет назад началось прокладка канала для переброски илийской воды до западной части опустыненной Таримской впадины. (Впрочем, сейчас, когда под пустыней обнаружили запасы воды, ситуация может измениться. Но даже увеличение забора воды из Или на китайской территории всего на 10−15 процентов может оказаться критическим).
На международном форуме «Балхаш-2000» уже обсуждали обезвоживание Или-Балхашского бассейна. Тогда же была принята красивая концепция необходимых мер. Один из пунктов — достичь соглашения с Китаем по трансграничным рекам, использовать водосберегающие технологии. В 2001 году Китай подписал с Казахстаном соглашение об использовании трансграничных рек, в рамках которого и регулируются до сих пор их водные взаимоотношения.
- Еще хотели поставить ниже Капчагайского водохранилища по течению Кербулакскую ГЭС — контррегулятор, чтобы сбалансировать неравномерные сбросы Капчагая. Проект готов, можно строить — денег нет.
Ахан тушит сигарету в песок. По песку отовсюду ползут к стационару на свет из тьмы медведки, похожие на бронированные земляные буры, большеголовые сверчки, днем скрывающиеся в трещинах под камнями, богомолы, муравьиные львы. Сотни мелких и крупных ночных бабочек создают вокруг фонаря крылатую метель. Кормовая база на Или богатая.
Жуками и кобылками питаются ежи, хомячки, землеройки, птицы. С обилием насекомых связано существование сумеречных куликов — авдоток, ночных ящериц — гекконов. Ночной хищник ушастый еж, пыхтящий, как манная каша, весь вытягивается на неожиданно длинных ногах и резво убегает. Тушканчики похожи на стремительных маленьких эльфов. Мелькнет в свете фар на секунду — исчез.
Обилие медведок и сверчков по берегам привлекает барсуков. В заросли тростника приходят лакомиться саранчой кабаны. В прибрежных тугаях, приозерных камышах находят приют лисы и волки.
Тростник образует протяженные гус-тые заросли вдоль Или, по берегам проток — «джунгли Прибалхашья». В камышовых крепях живут бакланы и цапли, пролетающие мимо с регулярностью самолетов близ Шереметьево. Гнездятся среди хрупких стеблей черные вороны, разные виды гусей и уток, поганки, кулики-ходулочники. Шумно разбегается по воде, прежде чем взлететь, пеликан.
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Грызуны — тушканчики, суслики, песчанки, хомяки, преобладающие в пустынях, — пьют очень редко, довольствуясь влагой, поступающей в организм с пищей. Фото: Андрей Каменев
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Состояние озера во многом зависит от масштабов хозяйственной деятельности. Государственный резерват может помочь сдержать антропогенное давление. Фото: Андрей Каменев
Или несет холодную воду от ледников; проходя через зону пустынь, она не успевает нагреться, высокие летние температуры смягчаются близостью больших водных масс — поэтому здесь неожиданно можно встретить и северные, бореальные виды, такие как чернозобая гагара. Здесь же встречается савка — удивительная короткокрылая утка с голубым клювом. Она редка повсеместно и занесена в Красную книгу, как малоизученный вид. Там же, в Красной книге, саксаульная сойка, саджа, бульдурук, рябки, розовый и кудрявый пеликаны, живущие колониями в дельте Или, колпица, лебедь-кликун, краснозобая казарка, дрофа-красотка, орланы — белохвост и долгохвост.
В послевоенные годы в ондатровом хозяйстве (ондатру акклиматизировали на Или в 1935-м) проводилась кампания по уничтожению хищников и врановых — ворон, сорок, болотных луней, черных коршунов: за лапки птицы выплачивалось вознаграждение от 50 копеек до 5 рублей за крупных хищников, включая орлана. Позже места обитания ондатр были разрушены зимними паводками, к 1990-м промысел прекратился, и численность орланов возросла. Отсутствие высоких деревьев в дельте научило их вить гнезда в зарослях тростника.
Наш лодочный караван сплавляется до самого выхода на простор Балхаша. В протоках вода более прозрачна, основное течение — густое, цвета зеленого чая с молоком. Дельта каждый год меняется, и даже гидрологи теряются, не понимая, куда выводить лодку — образовались новые участки мелководья, песчаные наносы.
Расходится гигантский лабиринт из мелких проток, озерец, болот. Ширина некоторых проток такова, что тростник скрежещет по обоим бортам лодки, смыкаясь над головой. Очевидно, где-то здесь 130 лет назад Александр Никольский проводил свои наблюдения: «Далеко-далеко до самого горизонта на юг и восток тянется беспредельная чаща камышу. Его темная листва с глухим шумом, подобно морю, волнуется при сильном порыве ветра. Блестит гладкая поверхность маленьких озер, служащих притоном уткам, лысухам и чомгам».
Подходим к берегу на протоке Шубуркунан. Друг Бауырджана Зейетулла держит тут рыболовную базу. Они выросли в соседнем ауле, оба были комсомольскими работниками. Теперь один гидролог, а другой бизнесмен.
- Кабаны заходят, Зикен-ага?
- Осенью одного взяли…
- А сайгаки?
- Теперь редко. Раньше много сайги было, — вспоминает Зейетулла. — Мы охотились на них с вертолета. Летим низенько, видим стадо, кидаем колесо от машины, оно катится, ломает сайге ноги, стадо мечется. Раненых подбираем. Они-то быстро бегают, но ноги тонкие…
В начале 1990-х в Казахстане насчитывалось 800−900 тысяч сайгаков, в 2003-м — 21 тысяча. Причиной снижения численности стало браконьерство; продажа рогов была приработком для лишившегося колхозов сельского населения. Сайгаков взяли под охрану, и сегодня их уже около 250 тысяч в трех территориально разбросанных группировках.
Несколько лет назад Всемирный фонд дикой природы обеспокоился состоянием дельты и признал ее и южную часть озера водно-болотными угодьями мирового значения. Возник проект превращения дельты в государственный резерват и интродукции вместо истребленного подвида — каспийского тигра — в дельте и на побережье — амурского. Создавать новую популяцию предлагают в сотрудничестве с Россией, перевозя тигрят с Дальнего Востока. Первых животных выпустят здесь не раньше 2020 года, «в контакте с местным населением… чтобы повысить эко-туристическую привлекательность региона». Гляжу в камыши, размышляя, насколько привлекает меня возможность увидеть там горящие в сумраке рубиновые глаза.
…И вот, наконец, Балхаш. Озеро мучают штормы. По горизонту оно обложено туманными бело-серыми столбами туч. Переправляемся в узком месте, нас провожают крачки, чайки-хохотуньи — но вскоре вода пустеет, набегают ровные мелкие волны, катер шлепает носом на их ухабах, не видно берегов, только открытая синевато-мутная вода.
Давным-давно китайцы называли его Си-Хай (Западное море), тюрки и монголы Ак-Денгиз (Белое море), казахи — Тенгиз (Море). Под именем Балхаш озеро нанесено на карту Клапорта в 1833 году. Гидроним означает «болотистая местность», или «болото с кочками».
Южное побережье Западного Балхаша от дельты до залива Карашаган отличается изрезанностью береговой линии, низкими песчаными берегами, многочисленными заливами, глубоко вдающимися в берег отмелями и косами, выступающими в озеро. И наоборот, в его западной, северной и юго-восточной частях берега высокие, каменистые и сравнительно мало изрезаны. Глубоководная зона простирается вдоль северного и западного берега, наибольшая глубина (12,8 метра) — в заливе Бертис.
Стационарные наблюдения за режимом озера были начаты в 1913 году, тогда в бухте Карагашан открыли первый водомерный пост (просуществовавший, правда, недолго — до 1917-го). Систематические наблюдения были возобновлены лишь в начале 1930-х, тогда же для обоснования строительства медеплавильного завода на озере работала экспедиция Гидрологического института.
Некогда Балхаш уже пересыхал, но без участия человека.
Комбинат «Балхашцветмет» — еще одна проблема озера. Это важное градообразующее предприятие. Однако его выбросы в атмосферу, оседающие на воду, губительны для природы. В 2015 году на Балхаше были отобраны несколько проб воды, в них, по словам экологов, повышена концентрация меди, магния, цинка. Издалека с равнины невооруженным глазом видно в безветренный день, как город Балхаш плавает в желтом тумане, размывающем его очертания.
Уроженец Балхаша Алексей Гребенников — человек основательный. Энергетик по профессии, он начинал как рыболов-любитель: купил лодку. Теперь Алексей владелец рыболовной базы «Нептун» на берегу Восточного Балхаша. Далеко в озере он арендовал камышовый остров без суши, построил понтон, на котором рыболовы могут жить по две недели, питаясь сомами и сазанами.
Когда-то дельта Или и Балхаш давали до 300 тысяч центнеров рыбы в год, улов сазана составлял половину всей его добычи в СССР. Из-за осолонения вод сократилась площадь нерестилищ. В 1980-х в озере добывались тысячи тонн сазана, в 2000-х вылов был ограничен 60 тоннами.
- Об уровне озера они беспокоятся, — сердится Алексей, — а браконьерство не волнует. Купят лицензию на отлов 40 тонн, а вынут 400!
Рыболовы показывают нам еще одно последствие трансграничного статуса Или: по ней и по Балхашу прошла инвазия рыбы змееголова. Это универсальный хищник: может дышать и воде и на воздухе, в ротовой полости — мелкая щетка, как у сома, за ней ряд крупных зубов, а голова покрыта крупной чешуей и действительно похожа на змеиную. Местные считают, что, как и другие беды, эта приплыла из Китая, и скоро уничтожит всех балхашских щук.
- Голливуда насмотрелись, — отвергает опасения Алексей. — Вкусная рыба! А вы знаете эндемиков Балхаша? Нет, не сазан. Водились тут маринка, усач, осетр и карась. Филиал Ленинградского института рыбного хозяйства запустил в Балхаш судака. До этого были запущены сазан и лещ. С ними случайно к нам попал и сом. Судак съел маринку и окуня. Чтобы его прокормить, в озеро пустили воблу. Вобла сожрала икру сазана. Он ведь не всегда мечет икру, а волнами: массовое метание раз в 7−10 лет. Потом жерех попал откуда-то. Ничего. У нас тут уже и рачков доставать начали. Откуда? Алматинцы на них ловят, кто-то упустил…
Мы бросаем якорь и покачиваемся в проливе. Воды Восточного Балхаша ярко-голубые, с зеленым отливом, под солнцем — как крылья гнездящихся здесь летом персидских щурок. Но с лодки, на глазок, смешения вод никак не разглядеть.
Сейчас Балхаш находится на отметке 342,2, даже несмотря на то, что за последние несколько засушливых лет он упал на 54 сантиметра. Говорят, нынешний уровень, нижняя граница нормы, — результат таяния ледников. Если же Балхаш все-таки обмелеет, то разрушится вся речная система юго-восточного Казахстана, поднимутся пыльные бури, дойдут вместе с солью до верхних предгорий Алатау, где растают ледники и накроют селями Алматы.
Алексей и его помощница по хозяйству Полина смотрят на судьбу Балхаша с уверенным спокойствием.
- Уж сколько лет пугают — пересыхает… А воды-то вон сколько. Мы про Балхаш мало еще знаем, какое-то у него есть второе дно, из которого он в случае чего наполнится. У нас так говорят.
Над Балхашом разражается сильнейшая гроза, не стихающая всю ночь — вода со свистом летит горизонтально, молнии прорезывают тьму каждые две секунды. Наутро вся прибрежная степь в глубоких лужах, и, правда, кажется — воды столько, что не денется она никуда, в нужный момент чудом появится, никогда не иссякнет. Степь после дождя дышит, над берегом встает горьковатый запах полыни.