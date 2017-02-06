Перевернутый мир: заяц нападает на ястреба
Болотный, или камышовый лунь (Circus aeruginosus) относится к семейству ястребиных; он питается более мелкими птицами, а также яйцами, рыбой, лягушками и небольшими животными. Как и все ястребиные, лунь — враг зайцев. Во время охоты он летит над землей, высматривая добычу, а затем пикирует на нее, мгновенно захватывая и унося в воздух.
Зайцы, вовремя заметившие хищника, скорее спрячутся в нору или попробуют убежать, но герой видео вступил с лунем в битву. Каждый раз при приближении птицы он подпрыгивает и сам будто пытается ее схватить, активно размахивая лапами.
По мнению специалистов, в данном случае, по-видимому, речь идет о зайчихе. Она не может оставить свое потомство на растерзание хищника и изо всех сил защищает малышей, скрытых где-то в траве.
Когда же под лапой нет луня, зайчихи вполне могут подраться друг с другом.