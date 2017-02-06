  • Перевернутый мир: заяц нападает на ястреба
    Фото: Orest Shvadchak/Flickr.com
  • Перевернутый мир: заяц нападает на ястреба
    Фото: Jonathan Kershaw/Flickr.com
Природа

Перевернутый мир: заяц нападает на ястреба

Хищные птицы охотятся на зайцев. Однако один из них не только не убежал при виде врага, но и вступил с ним в битву.
Анастасия Баринова
6 февраля 2017 в 15:24
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Болотный, или камышовый лунь (Circus aeruginosus) относится к семейству ястребиных; он питается более мелкими птицами, а также яйцами, рыбой, лягушками и небольшими животными. Как и все ястребиные, лунь — враг зайцев. Во время охоты он летит над землей, высматривая добычу, а затем пикирует на нее, мгновенно захватывая и унося в воздух.

Зайцы, вовремя заметившие хищника, скорее спрячутся в нору или попробуют убежать, но герой видео вступил с лунем в битву. Каждый раз при приближении птицы он подпрыгивает и сам будто пытается ее схватить, активно размахивая лапами.

По мнению специалистов, в данном случае, по-видимому, речь идет о зайчихе. Она не может оставить свое потомство на растерзание хищника и изо всех сил защищает малышей, скрытых где-то в траве.

Когда же под лапой нет луня, зайчихи вполне могут подраться друг с другом.

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