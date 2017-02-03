Обратный отсчет: на Земле осталось всего 30 вакит
Калифорнийская морская свинья, или вакита (Phocoena sinus) — редкий эндемик северной части Калифорнийского залива. Относясь к семейству и роду морских свиней, вакиты имеют схожую форму тела, но отличаются миниатюрными размерами: до 150 см с максимальным весом 50 кг. Обычные морские свиньи в среднем вырастают до двух метров. У Phocoena sinus ласты крупнее, чем у других представителей рода, спинной плавник тоньше, а череп меньше.
Вакита живет вдоль береговой линии в настолько мелких лагунах, что ее спина нередко высовывается из воды. Однако в природе ее почти не увидишь: уже в 2015 году общая популяция калифорнийских морских свиней не превышала 60 особей, а на сегодняшний день их осталось не более 30.
Такие данные морские биологи получили при помощи акустической съемки, проведенной в прошлом году по всему ареалу вакиты. Специалисты говорят, что «ситуация полностью вышла из-под контроля». Виновниками стали рыбаки: для добычи рыбы тотоаба (Totoaba macdonaldi) они используют жаберную сеть, но в ней гибнут и морские свиньи.
Численность тотоабы также стремительно уменьшается, поэтому в мае 2015 года власти Мексики ввели запрет на использование жаберной сети. Однако браконьеров это не остановило. Незаконная ловля редкой рыбы продолжается, поскольку ее плавательные пузыри востребованы на черном рынке азиатских стран, где используются в традиционной медицине. Стоимость одного пузыря может достигать 100 тысяч долларов.
Экологи при поддержке военно-морских сил США разработали план по спасению калифорнийских морских свиней. В операции будут задействованы натренированные дельфины: их обучат вычислять местонахождение вакиты, а затем туда будет направляться морской патруль. Найденных животных перевезут в безопасные места, где у них появится шанс на долгую жизнь и продолжение рода.
Биологи не знают, как вакиты отреагируют на такое перемещение, и насколько опасно для них даже краткое пребывание на борту лодки. Но другого выхода нет: в нынешних условиях калифорнийские морские свиньи полностью вымрут уже ко второму-третьему поколению.
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