В «Аптекарском огороде» поселился Ждун
Редкий африканский суккулент Пиренаканта мальволистная, или «Обезьяний стул», оказался очень похожим на Ждуна — популярную скульптуру голландской художницы Маргрит ван Брифорт. Необычное существо Homunculus Loxodontus (известное как Ждун) представляет собой гибрид слона и насекомого.
По словам художницы, на создание скульптуры ее вдохновили люди, которые сидят в очередях в больницах и в залах ожидания.
В России Ждун превратился в популярный мем.
Что же касается Ждуна из мира растений, то оно произрастает в тропических полупустынях Центральной и Восточной Африки, Сомали, Эфиопии, Кении и Танзании. В России уникальный «Обезьяний стул» можно увидеть в рамках фестиваля «Тропическая зима» в «Аптекарском огороде», где собрана одна из старейших и самых масштабных коллекций кактусов и других суккулентов.
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