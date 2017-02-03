  • В «Аптекарском огороде» поселился Ждун
    Фото: Аптекарский огород
  • В «Аптекарском огороде» поселился Ждун
    Фото: Аптекарский огород
Природа

В «Аптекарском огороде» поселился Ждун

Гости Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» обнаружили Ждуна.
Аптекарский огород
3 февраля 2017 в 14:28
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Редкий африканский суккулент Пиренаканта мальволистная, или «Обезьяний стул», оказался очень похожим на Ждуна — популярную скульптуру голландской художницы Маргрит ван Брифорт. Необычное существо Homunculus Loxodontus (известное как Ждун) представляет собой гибрид слона и насекомого.

По словам художницы, на создание скульптуры ее вдохновили люди, которые сидят в очередях в больницах и в залах ожидания.

В России Ждун превратился в популярный мем.

Что же касается Ждуна из мира растений, то оно произрастает в тропических полупустынях Центральной и Восточной Африки, Сомали, Эфиопии, Кении и Танзании. В России уникальный «Обезьяний стул» можно увидеть в рамках фестиваля «Тропическая зима» в «Аптекарском огороде», где собрана одна из старейших и самых масштабных коллекций кактусов и других суккулентов.

Узнайте об одной из самых дорогих в мире орхидей, которая расцвела в Ботаническом саду.

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