  • Австралийский пляж заполнили тысячи медуз
    Фото: Charlotte Lawson/Facebook
  • Австралийский пляж заполнили тысячи медуз
    Фото: Charlotte Lawson/Facebook
Природа

Австралийский пляж заполнили тысячи медуз

Волны вынесли на австралийское побережье тысячи голубых медуз. Биологи утверждают, что не видели ничего подобного за последние 25 лет.
Популярная Механика
3 февраля 2017 в 13:37
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На пляж города Брисбена (Квинсленд, Австралия) утренним приливом вынесло тысячи голубых медуз Catostylus mosaicus. По словам морского биолога и специалиста по медузам Лизы-Энн Гершвин (Lisa-Ann Gershwin), за 25 лет наблюдений она ни разу не видела столько медуз на берегу.

Медузы плохо контролируют направление своего движения: обычно их переносят течение и ветер. Поэтому иногда, когда большие группы этих кишечнополостных оказываются вблизи берега и ветер гонит их в сторону суши, животные оказываются на берегу, где быстро высыхают, не оставляя следов.

Чтобы на берегу оказалось сразу очень много медуз, должны были сложиться особые условия: обилие пищи в прибрежных водах привлекло медуз, а сочетание течения, сезонных северных ветров и прилива привело к тому, что их водянистые тела оказались на песке.

Ученые утверждают, что пляж, усеянный медленно высыхающими медузами Catostylus mosaicus совершенно безопасен: этот вид почти не ядовит, в отличие от многих других медуз, контакт с которыми может закончиться для человека весьма плачевно.

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