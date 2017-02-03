  • Крокодил плывет со свиньей в зубах: видео
    Фото: Milan MG/YouTube
  • Крокодил плывет со свиньей в зубах: видео
    Фото: Milan MG/YouTube
Природа

Крокодил плывет со свиньей в зубах: видео

Крокодилам, живущим вблизи населенных пунктов, добывать пищу несложно: достаточно утащить какое-либо домашнее животное. На видео попал один из таких охотников, плывущий со своей жертвой на обеденный перерыв.
Анастасия Баринова
3 февраля 2017 в 13:00
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Видео снято в Папуа — Новой Гвинее. Его автор, пользователь YouTube под ником Milan MG поясняет, что гребнистый крокодил живет рядом с деревней Байя (Baia) на протяжении нескольких последних лет. Он часто наведывается к соседям, унося собаку или свинью. При помощи квадрокоптера Milan MG снял рептилию, плывущую домой с добычей.

Гребнистый крокодил (Crocodylus porosus) — самое крупное современное пресмыкающееся и обладатель сильнейшего укуса в животном мире. Самцы могут достигать семи метров в длину при весе до 2000 кг и являются единственными современными крокодилами, регулярно вырастающими в длину на 5,2 метра и более. Рацион гребнистого крокодила сильно зависит от конкретного места обитания, поскольку он питается всем, что может поймать, включая представителей своего вида или людей.

Узнайте о крокодиле-гиганте.

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СМИ2
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