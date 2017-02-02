  • Как лес превратился в шахматную доску
    Фото: NASA
  • Как лес превратился в шахматную доску
    Фото: US Forest Service
  • Как лес превратился в шахматную доску
    Фото: US Forest Service
  • Как лес превратился в шахматную доску
    Фото: Wikipedia
Природа

Как лес превратился в шахматную доску

Два столетия назад одна из компаний в США получила право на частичную вырубку леса в долине реки Прист (штат Айдахо). «Узор», появившийся в результате, теперь виден из космоса.
Анастасия Баринова
2 февраля 2017 в 18:00
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NASA опубликовало фотографию, сделанная с борта МКС. В кадре — лесной участок возле реки Прист, однако изображение скорее напоминает шахматную доску. Темные квадраты — заросшая деревьями территория, а светлые — лежащий на пустой земле снег.

  • Как лес превратился в шахматную доску
    Фото: NASA

Эта геометрия стала следствием исторического договора, который правительство США заключило с Северо-тихоокеанской железной дорогой в XIX веке. Согласно документу, под нужды железнодорожников отдавалась каждая вторая квадратная миля (2,6 квадратных километра) леса.

По реке Прист бревна сплавлялись до 1968 года, а затем она была признана важным природным наследием страны. Участки, принадлежавшие Северо-тихоокеанской железной дороге, позднее были проданы частным деревообрабатывающим предприятиям, и они продолжают вырубку по сложившейся традиции. Такое решение позволяет избежать обезлесения территории: деревья вырубались выборочно, а оставшиеся продолжали выполнять свою функцию, в том числе защищая берег от эрозии.

Узнайте, когда был сделан первый снимок Земли из космоса.

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