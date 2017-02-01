В Австралии пытаются спасти дельфина в майке
Фотографии одетого в майку дельфина-афалины 30 января опубликовали представители Департамента по паркам и живой природе Западной Австралии. Снимки сделаны в заливе Кумбана (Koombana) неподалеку от города Банбери во время Дня Австралии, который отмечается 26 января.
Специалисты отмечают, что самостоятельно дельфин не смог бы надеть майку. По всей видимости, кто-то из празднующих решил одеть его, не догадываясь, насколько это опасно. Ткань покрывает значительную часть тела животного, в том числе его спинной плавник. Уже это минимизирует подвижность дельфина, а если предположить, что ткань блокирует поступление воздуха через дыхательное отверстие, то афалина может мучительно погибнуть.
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