  • В Австралии пытаются спасти дельфина в майке
    Фото: Department of Parks and Wildlife, Western Australia
  • В Австралии пытаются спасти дельфина в майке
    Фото: Department of Parks and Wildlife, Western Australia
Природа

В Австралии пытаются спасти дельфина в майке

В Западной Австралии был замечен дельфин в майке. Экологи активно ищут животное: посторонний предмет на его теле смертельно опасен.
Анастасия Баринова
1 февраля 2017 в 16:42
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Фотографии одетого в майку дельфина-афалины 30 января опубликовали представители Департамента по паркам и живой природе Западной Австралии. Снимки сделаны в заливе Кумбана (Koombana) неподалеку от города Банбери во время Дня Австралии, который отмечается 26 января.

Специалисты отмечают, что самостоятельно дельфин не смог бы надеть майку. По всей видимости, кто-то из празднующих решил одеть его, не догадываясь, насколько это опасно. Ткань покрывает значительную часть тела животного, в том числе его спинной плавник. Уже это минимизирует подвижность дельфина, а если предположить, что ткань блокирует поступление воздуха через дыхательное отверстие, то афалина может мучительно погибнуть.

Посмотрите, как любители селфи лишают дельфинов права на жизнь.

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