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Как дайвер рассердил осьминога: видео
Никто не любит, когда его трапезу прерывают, но все реагируют на это по-разному. Дайвер, помешавший осьминогу во время обеда, получил незабываемый опыт и больше не планирует его повторять.
Анастасия Баринова
1 февраля 2017 в 15:21
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Австралийская компания Pink Tank Scuba опубликовала видео, снятое в акватории Мельбурна. Богатый подводный мир привлекает сюда многих любителей погружений, и одному из дайверов удалось встретить осьминога. Моллюск не спеша принимал пищу, но человек с видеокамерой потревожил его. Оторвавшись от еды, осьминог стал предпринимать устрашающие действия, чтобы отпугнуть незваного гостя. Приближаясь, он раздувался, заметно увеличившись в размерах.
«Осьминог явно не был в восторге от нашей встречи. Он подлетел ко мне, как парашют, а затем начал атаковать, как торпеда», — рассказал дайвер.
Посмотрите, как осьминоги меняют цвет.