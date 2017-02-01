Голодные львы заблокировали дорогу в парке: видео
Национальный парк Крюгера, основанный в 1926 году — старейшая природоохранная территория ЮАР. Его общая протяженность с севера на юг составляет 340 км. В парке обитают бегемоты, жирафы, нильские крокодилы, 17 видов антилоп и множество других уникальных представителей африканской фауны, в том числе знаменитая «большая пятерка»: слоны, носороги, львы, леопарды и буйволы. В центральной части парка наблюдается самая большая концентрация диких зверей в мире.
Экскурсии по парку проводятся на автомобилях; покидать их запрещено. Туристы могут увезти на память фотографии и видео животных, которые попадутся им по пути. Чаще всего это снимки, сделанные с большого расстояния, но иногда обитатели парка подходят к гостям очень близко.
Недавно десятки автомобилей были заблокированы прайдом, состоящим из 18-ти львов. Убив буйвола, хищники принялись его есть прямо посреди магистрали.
Никто из туристов не жаловался на непредвиденную задержку; напротив, они вели фото- и видеосъемку редкой встречи. Посмотрите, как проводятся фотосафари в Африке.