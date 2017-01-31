  • Кровавый триллер в исполнении шимпанзе: видео
    Фото: Afrika Force/Flickr.com
  • Кровавый триллер в исполнении шимпанзе: видео
    Фото: International Journal of Primatology
  • Кровавый триллер в исполнении шимпанзе: видео
    Фото: International Journal of Primatology
Природа

Кровавый триллер в исполнении шимпанзе: видео

Случаи внутригрупповых убийств у шимпанзе крайне редки: обычно войны ведутся между соседними кланами. Ученым в Сенегале удалось стать свидетелями настоящей криминальной драмы, разыгравшейся внутри одной стаи.
Анастасия Баринова
31 января 2017 в 14:19
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Американские биологи, работающие в рамках проекта Fongoli Savanna Chimpanzee, с 2001 года наблюдают за стаей западноафриканских шимпанзе (Pan troglodytes verus) на юго-востоке Сенегала. Для приматов, живущих группами, крайне важна иерархия; не исключением была и данная стая. 13 лет назад место доминирующего самца здесь занял шимпанзе, которому ученые дали кличку Фудуко (Foudouko). Наблюдая за его поведением, специалисты отмечали склонность к агрессии и тирании.

Удерживать положение ему помогал так называемый «бета-самец» по кличке Мамаду (Mamadou). Однако в 2007 году он был серьезно ранен, и временная слабость опустила Мамаду на самые нижние ступени социальной иерархии в стае. В свою очередь Фудуко, оставшись без поддержки, постепенно утрачивал позиции, и за место вожака стали бороться другие самцы. Череда «дворцовых переворотов» закончилась тем, что никому не нужный Фудуко покинул стаю и несколько лет прожил в полном одиночестве.

В 2013 году лидером стал шимпанзе по кличке Дэвид (David) — брат Мамаду. Он взял своего родственника на позицию беты, и это, в свою очередь, позволило Фудуко вернуться в коллектив в качестве приближенного к вожакам. Другим представителям группы такая расстановка сил не понравилась. Ученые опубликовали видеозаписи, на которых показано, как пять молодых самцов постоянно задирали бывшего тирана.

Как поясняют биологи, возвращение на одну из верхних ступеней иерархии было большой ошибкой: для мирного существования Фудуко должен был начать с нуля.

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