Кровавый триллер в исполнении шимпанзе: видео
Американские биологи, работающие в рамках проекта Fongoli Savanna Chimpanzee, с 2001 года наблюдают за стаей западноафриканских шимпанзе (Pan troglodytes verus) на юго-востоке Сенегала. Для приматов, живущих группами, крайне важна иерархия; не исключением была и данная стая. 13 лет назад место доминирующего самца здесь занял шимпанзе, которому ученые дали кличку Фудуко (Foudouko). Наблюдая за его поведением, специалисты отмечали склонность к агрессии и тирании.
Удерживать положение ему помогал так называемый «бета-самец» по кличке Мамаду (Mamadou). Однако в 2007 году он был серьезно ранен, и временная слабость опустила Мамаду на самые нижние ступени социальной иерархии в стае. В свою очередь Фудуко, оставшись без поддержки, постепенно утрачивал позиции, и за место вожака стали бороться другие самцы. Череда «дворцовых переворотов» закончилась тем, что никому не нужный Фудуко покинул стаю и несколько лет прожил в полном одиночестве.
В 2013 году лидером стал шимпанзе по кличке Дэвид (David) — брат Мамаду. Он взял своего родственника на позицию беты, и это, в свою очередь, позволило Фудуко вернуться в коллектив в качестве приближенного к вожакам. Другим представителям группы такая расстановка сил не понравилась. Ученые опубликовали видеозаписи, на которых показано, как пять молодых самцов постоянно задирали бывшего тирана.
Как поясняют биологи, возвращение на одну из верхних ступеней иерархии было большой ошибкой: для мирного существования Фудуко должен был начать с нуля.
В результате однажды ночью бывший тиран был убит. Ученые обнаружили тело Фудуко, покрытое кровью, с переломанными ребрами, ранами на спине и в районе ануса. На верхних конечностях убитого ученые заметили следы укусов: судя по всему, несколько особей удерживали его, хватая зубами, в то время как другие наносили удары. Животное скончалось от повреждения внутренних органов и кровопотери, притом виновниками оказались не только самцы, но и самки. Даже после гибели стая продолжала издеваться над прежним лидером, тыкая его тело палками, бросаясь камнями и откусывая части плоти.
Наиболее удивительным для ученых оказался тот факт, что особую агрессию проявила самка — мать Дэвида и Мамаду, а они сами как раз не участвовали в кровавой бойне. Более того: Мамаду оказался единственным шимпанзе, пытавшимся разбудить покойного соратника.
Анализируя разыгравшуюся на их глазах драму, приматологи отмечают, что «тирания» лидера и попытки его свергнуть для стай является обычным делом, однако за всю историю наблюдений за шимпанзе известно только о девяти примерах внутригрупповых убийств. В данном случае свергать Фудуко уже было не нужно; причиной для агрессии мог стать «гендерный» вопрос. В нормальных стаях преобладают самки, но эта группа из-за браконьеров состояла по большей части из самцов, и в результате между ними особенно остро накалилась конкуренция.
Посмотрите, как кланы шимпанзе ведут затяжные войны.