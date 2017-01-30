  • Птенец райской птицы впервые родился в европейском зоопарке
    Фото: Weltvogelpark Walsrode
  • Птенец райской птицы впервые родился в европейском зоопарке
    Фото: markaharper1/Wikipedia
  • Птенец райской птицы впервые родился в европейском зоопарке
    Фото: markaharper1/Wikipedia
Природа

Птенец райской птицы впервые родился в европейском зоопарке

Тропические птицы из семейства райских (Paradisaeidae) в неволе размножаются плохо. В Европе с этой задачей впервые справился немецкий парк «Вальсроде».
Анастасия Баринова
30 января 2017 в 15:19
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В семейство райских птиц входит 45 видов, 38 из которых обитают исключительно на острове Новой Гвинее. Один из видов, Paradisaea raggiana, признан национальной птицей в Папуа — Новой Гвинее; ее изображение помещено на государственный флаг, а ее имя носит местная спортивная команда.

  • Птенец райской птицы впервые родился в европейском зоопарке
    Фото: Wikipedia

Как и у других представителей семейства, этих пернатых отличает яркая диковинная окраска и эффектная форма перьев. Длина тела Paradisaea raggiana — до 33 см; питаются эти птицы тропическими фруктами и насекомыми.

В неволе увидеть Paradisaea raggiana можно в ряде парков, и, в частности, в немецком «Вальсроде» (Weltvogelpark Walsrode, земля Нижняя Саксония): одном из самых больших птичьих парков в мире. Его площадь составляет 240 000 м²; здесь обитает 4500 птиц, относящихся к 675 видам, со всех континентов земли. Кроме того, в парке выращивают миллионы декоративных цветущих растений, что превращает его в ботанический сад.

22 декабря пара Paradisaea raggiana принесла потомство: первое не только для парка, но и для всей Европы. Дело в том, что в неволе этим птицам редко удается воспроизвести свои сложные брачные ритуалы, поэтому мировая численность рожденных вдали от родины «райских птенцов» невелика.

18-сантиметровый птенец, родившийся в Германии, весил около 130 граммов. «Вальсроде» на зиму закрывается, но с началом сезона (18 марта) посетители смогут увидеть нового обитателя парка.

Посмотрите на малышей ехидны, родившихся в зоопарке.

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