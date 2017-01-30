Птенец райской птицы впервые родился в европейском зоопарке
В семейство райских птиц входит 45 видов, 38 из которых обитают исключительно на острове Новой Гвинее. Один из видов, Paradisaea raggiana, признан национальной птицей в Папуа — Новой Гвинее; ее изображение помещено на государственный флаг, а ее имя носит местная спортивная команда.
Как и у других представителей семейства, этих пернатых отличает яркая диковинная окраска и эффектная форма перьев. Длина тела Paradisaea raggiana — до 33 см; питаются эти птицы тропическими фруктами и насекомыми.
В неволе увидеть Paradisaea raggiana можно в ряде парков, и, в частности, в немецком «Вальсроде» (Weltvogelpark Walsrode, земля Нижняя Саксония): одном из самых больших птичьих парков в мире. Его площадь составляет 240 000 м²; здесь обитает 4500 птиц, относящихся к 675 видам, со всех континентов земли. Кроме того, в парке выращивают миллионы декоративных цветущих растений, что превращает его в ботанический сад.
22 декабря пара Paradisaea raggiana принесла потомство: первое не только для парка, но и для всей Европы. Дело в том, что в неволе этим птицам редко удается воспроизвести свои сложные брачные ритуалы, поэтому мировая численность рожденных вдали от родины «райских птенцов» невелика.
18-сантиметровый птенец, родившийся в Германии, весил около 130 граммов. «Вальсроде» на зиму закрывается, но с началом сезона (18 марта) посетители смогут увидеть нового обитателя парка.
Посмотрите на малышей ехидны, родившихся в зоопарке.