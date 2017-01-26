Извержение гавайского вулкана: краски ночи
Новое видео создано фотографом Джеком Фаско и его другом Марком Джейкобсом. Для осуществления своего замысла они отправились к Халемаумау (Halemaʻumaʻu) — одному из множества кратеров гавайского вулкана Килауэа.
Последнее извержение Килауэа началось 3 января 1983 года и продолжается по настоящее время, однако Халемаумау пробудился лишь в 2008 году. Гавайская богиня вулканов и огня Пеле, согласно мифологии, живет именно в этом кратере. Ее имя дано некоторым лавовым образованиям: «слезами Пеле» называют маленькие фрагменты лавы, которые охлаждаются на воздухе и принимают форму капли, «волосы Пеле» — результат охлаждения брызг лавы на ветру, а в тех случаях, когда пузыри лавы, стекающей в океан, лопаются в воде, появляются «водоросли Пеле».
Потоки лавы изливаются из Халемаумау с апреля 2015 года, а в 2016 году они достигли океана. Фаско и Джейкобс снимали вулкан и окружающие его пейзажи на протяжении 12 часов, смонтировав затем видео в формате «таймлапс». Среди наиболее редких кадров — извержение на фоне звездного неба.
Посмотрите с высоты, как лава движется к воде.