Медвежата учатся плавать под присмотром мамы: видео
Медведицы приносят потомство раз в 2−4 года; рождается обычно 2−3 детеныша, максимум — 5. Их воспитанием занимается самка. Окончательно медвежата отделяются от матери на третьем году жизни, хотя расти продолжают до 10−11 лет.
Смертность среди медведей в возрасте до трех лет очень высока: ученые говорят, что нередко, отслеживая медведицу с медвежатами при помощи ошейника, уже на второй год они не видят возле нее ни одного малыша. Помимо браконьеров, главную опасность представляют взрослые медведи. Самцы не только не заботятся о своем потомстве: они даже могут убивать его, чтобы у медведицы прекратился период лактации и она снова могла иметь потомство. Более одной трети всех медвежат погибает в брачный период, и более 90% - в лапах и клыках разъяренных самцов.
Могут медвежата и утонуть. Медведи являются всеядными животными; в их рацион питания в числе прочего входит рыба. Чтобы поймать ее, зверь плывет за ней по течению, но этот навык не является врожденным. Камеры в одном из парков на Аляске зафиксировали сцену обучения медвежат плаванию. Приведя выводок к небольшому водопаду, медведица смотрит, как малыши справляются с бурным течением.
Узнайте, как медведица защищает своих детенышей.