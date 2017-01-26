  • Медвежата учатся плавать под присмотром мамы: видео
    Фото: Karin Jonsson/Flickr.com
  • Медвежата учатся плавать под присмотром мамы: видео
    Фото: Mike’s Birds/Flickr.com
  • Медвежата учатся плавать под присмотром мамы: видео
    Фото: Lisa/Flickr.com
Природа

Медвежата учатся плавать под присмотром мамы: видео

Первые три года жизни медвежат — самые опасные, и переживают их немногие. Одним из важных навыков является умение плавать. Своеобразные «уроки» была сняты в американском природном парке.
Анастасия Баринова
26 января 2017 в 13:39
3

Медведицы приносят потомство раз в 2−4 года; рождается обычно 2−3 детеныша, максимум — 5. Их воспитанием занимается самка. Окончательно медвежата отделяются от матери на третьем году жизни, хотя расти продолжают до 10−11 лет.

Смертность среди медведей в возрасте до трех лет очень высока: ученые говорят, что нередко, отслеживая медведицу с медвежатами при помощи ошейника, уже на второй год они не видят возле нее ни одного малыша. Помимо браконьеров, главную опасность представляют взрослые медведи. Самцы не только не заботятся о своем потомстве: они даже могут убивать его, чтобы у медведицы прекратился период лактации и она снова могла иметь потомство. Более одной трети всех медвежат погибает в брачный период, и более 90% - в лапах и клыках разъяренных самцов.

Могут медвежата и утонуть. Медведи являются всеядными животными; в их рацион питания в числе прочего входит рыба. Чтобы поймать ее, зверь плывет за ней по течению, но этот навык не является врожденным. Камеры в одном из парков на Аляске зафиксировали сцену обучения медвежат плаванию. Приведя выводок к небольшому водопаду, медведица смотрит, как малыши справляются с бурным течением.

Узнайте, как медведица защищает своих детенышей.

Тоже интересно

Семья медведей час резвилась на детской площадке частного дома

Обсудить
СМИ2
Уфологи заметили на Марсе вооруженного воина (фото)
Уфологи заметили на Марсе вооруженного воина (фото)
Тоже интересно
Отважный слоненок защищает маму от фотографов: видео
Отважный слоненок защищает маму от фотографов: видео
70 000 девственниц для королевской свадьбы
70 000 девственниц для королевской свадьбы