Золото Кинабалу: одна из самых дорогих орхидей расцвела в «Аптекарском огороде»
Орхидея Пафиопедилум Ротшильда (Paphiopedilum rothschildianum) произрастает в тропических лесах возле горы Кинабалу на севере Борнео — четвёртой по высоте горе в Юго-Восточной Азии, расположенной на территории одноимённого национального парка. Пик цветения в природе — с апреля до мая. На одном соцветии образуется до 6 крупных цветков диаметром 12,5 см с почти горизонтальными «усами» — сепалиями, что позволяет узнать этот вид из сотен других. Опыляется растение мухами-паразитами. Они принимают пёструю зелёно-красную окраску цветка за колонию тли, вблизи которой обычно откладывают личинки.
Чаще всего «Золото Кинабалу» впервые расцветает лишь на 15-м году жизни. Это одно из самых дорогих растений в мире: на черном рынке его цена превышает 5000 долларов.
Посетители «Аптекарского огорода» смогут посмотреть на Пафиопедилум Ротшильда в одной из витрин с редкими орхидеями.
А еще недавно в Ботаническом саду МГУ расцветала самая черная орхидея в мире, и это было чудесно.