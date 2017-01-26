  • Золото Кинабалу: одна из самых дорогих орхидей расцвела в «Аптекарском огороде»
    Фото: Ботанический сад МГУ
  • Золото Кинабалу: одна из самых дорогих орхидей расцвела в «Аптекарском огороде»
    Фото: Ботанический сад МГУ
  • Золото Кинабалу: одна из самых дорогих орхидей расцвела в «Аптекарском огороде»
    Фото: Ботанический сад МГУ
Природа

Золото Кинабалу: одна из самых дорогих орхидей расцвела в «Аптекарском огороде»

Одно из самых дорогих растений в мире — орхидея Пафиопедилум Ротшильда, или «Золото Кинабалу», — появится 28 января на VIII фестивале орхидей, хищных растений и растений пустынь «Тропическая зима» в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород».
Аптекарский огород
26 января 2017 в 12:39
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Орхидея Пафиопедилум Ротшильда (Paphiopedilum rothschildianum) произрастает в тропических лесах возле горы Кинабалу на севере Борнео — четвёртой по высоте горе в Юго-Восточной Азии, расположенной на территории одноимённого национального парка. Пик цветения в природе — с апреля до мая. На одном соцветии образуется до 6 крупных цветков диаметром 12,5 см с почти горизонтальными «усами» — сепалиями, что позволяет узнать этот вид из сотен других. Опыляется растение мухами-паразитами. Они принимают пёструю зелёно-красную окраску цветка за колонию тли, вблизи которой обычно откладывают личинки.

Чаще всего «Золото Кинабалу» впервые расцветает лишь на 15-м году жизни. Это одно из самых дорогих растений в мире: на черном рынке его цена превышает 5000 долларов.

Посетители «Аптекарского огорода» смогут посмотреть на Пафиопедилум Ротшильда в одной из витрин с редкими орхидеями.

А еще недавно в Ботаническом саду МГУ расцветала самая черная орхидея в мире, и это было чудесно.

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