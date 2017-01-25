  • Один на миллион: аллигатор-альбинос
    Pearl Фото: Gatorland Orlando
  • Один на миллион: аллигатор-альбинос
    Pearl Фото: Gatorland Orlando
  • Один на миллион: аллигатор-альбинос
    Pearl Фото: Gatorland Orlando
  • Один на миллион: аллигатор-альбинос
    Аллигатор с лейкизмом Фото: Gatorland Orlando
  • Один на миллион: аллигатор-альбинос
    Pearl Фото: Gatorland Orlando
  • Один на миллион: аллигатор-альбинос
    Аллигатор с лейкизмом Фото: Gatorland Orlando
Природа

Один на миллион: аллигатор-альбинос

В американском тематическом парке, предлагающем развлечения с различными рептилиями, живет редчайший представитель аллигаторов: альбинос. Встретить рептилий с альбинизмом в дикой природе практически невозможно.
Анастасия Баринова
25 января 2017 в 14:33
66

Самка аллигатора, получившая кличку Pearl («жемчужина»), прибыла в парк Gatorland Orlando в 2009 году в трехлетнем возрасте. Как и у других носителей альбинизма, у нее молочно-белая кожа и красные глаза. В природе шансов на выживание у подобных особей крайне мало: окраска не позволяет им слиться с окружающей средой, они крайне чувствительны к солнечным лучам, страдают расстройством зрения и уязвимы ко многим болезням, не свойственным обычным представителям своего вида.

В парке для альбиноса созданы комфортные условия: в частности, она обитает в затененном павильоне. Сейчас 10-летняя Жемчужина весит более 47 килограммов, достигая трех метров в длину. Среди сотен других обитателей Gatorland можно заметить еще нескольких аллигаторов с белой кожей, однако представители парка подчеркивают, что в данном случае речь идет о другой генетической мутации — лейкизме.

  • Один на миллион: аллигатор-альбинос
    У альбиносов — красные глаза Фото: Gatorland Orlando

Как и альбиносам, животным с лейкизмом в дикой природе выжить очень сложно, зато теперь, получая весь необходимый уход, необычные рептилии радуют посетителей.

Узнайте о других животных с подобными мутациями.

Тоже интересно

Мистер Горбун, самый крупный аллигатор в мире: видео

Обсудить
СМИ2
Уфологи заметили на Марсе вооруженного воина (фото)
Уфологи заметили на Марсе вооруженного воина (фото)
Тоже интересно
На Камчатке обнаружен белый бурый медведь: фото
На Камчатке обнаружен белый бурый медведь: фото
Женщины моря
Женщины моря