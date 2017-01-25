Один на миллион: аллигатор-альбинос
Самка аллигатора, получившая кличку Pearl («жемчужина»), прибыла в парк Gatorland Orlando в 2009 году в трехлетнем возрасте. Как и у других носителей альбинизма, у нее молочно-белая кожа и красные глаза. В природе шансов на выживание у подобных особей крайне мало: окраска не позволяет им слиться с окружающей средой, они крайне чувствительны к солнечным лучам, страдают расстройством зрения и уязвимы ко многим болезням, не свойственным обычным представителям своего вида.
В парке для альбиноса созданы комфортные условия: в частности, она обитает в затененном павильоне. Сейчас 10-летняя Жемчужина весит более 47 килограммов, достигая трех метров в длину. Среди сотен других обитателей Gatorland можно заметить еще нескольких аллигаторов с белой кожей, однако представители парка подчеркивают, что в данном случае речь идет о другой генетической мутации — лейкизме.
Как и альбиносам, животным с лейкизмом в дикой природе выжить очень сложно, зато теперь, получая весь необходимый уход, необычные рептилии радуют посетителей.
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