Панголины: единственные млекопитающие с чешуей
Название «панголины» происходит от малайского слова pengguling («сворачивающийся в шар»). Это действие они выполняют в случае опасности, при этом развернуть плотный чешуйчатый клубок под силу только крупному врагу: тигру или леопарду. Однако даже это не гарантирует хищнику успех, поскольку у панголина есть еще один элемент защиты панголина — жидкость с отвратительным запахом, которую он выпускает из анальных желез при попытке вторжения в свое личное пространство.
Отряд панголины насчитывает один род с восемью видами, четыре из которых распространены в Экваториальной и Южной Африке, а четыре — в Юго-Восточной Азии. В зависимости от вида, длина тела панголина достигает 30—88 см, и еще столько же приходится на хвост. Масса животного составляет от 4,5 до 27 кг.
Рекордно длинным (до 40 см) у панголина является и язык, покрытый клейкой слюной. Приводящие язык в движение мышцы настолько велики, что, проходя через грудную полость, доходят до таза. Животные питаются муравьями и термитами; подобно птицам, они часто заглатывают камешки, которые способствуют измельчению пищи.
Тело панголина покрыто крупными роговыми ромбическими чешуями, налегающими черепицеобразно друг на друга; шерсть растет только на морде и нижней части тела. Науке не известно ни одно другое современное млекопитающее, имеющее чешуйчатый покров.
Ископаемые останки панголинов известны как минимум из палеогена Северной Америки (66,0 млн лет), но происхождение животных пока не ясно. Их характерный признак, чешуя, не имеет прямой связи с роговым покровом рептилий; сравнить ее, скорее, можно с ногтями у прочих млекопитающих. Панголины рождаются с мягкими чешуйками, которые затвердевают уже спустя несколько дней, при этом их края заостряются. По мере стирания они заменяются новыми, и их количество на протяжении жизни остается постоянным. Читать далее
Для очистки чешуек панголины используют муравьев. Насытившись, животное остается возле муравейника, растопырив чешуйки. Потревоженные насекомые забираются под них и начинают кусать панголина, орошая его кожу муравьиной кислотой, что уничтожает паразитов. Через некоторое время панголин быстро прижимает чешуи к телу и давит муравьев, на чем гигиеническая процедура заканчивается.
Основной угрозой для панголинов является браконьерство, поэтому в 1994 году животное было включено во второе приложение «Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения». Недавно защитникам природы удалось добиться перевода панголина в первое приложение конвенции, что полностью запрещает международную торговлю этими животными.
Особую активность в уничтожении панголинов демонстрируют китайские браконьеры. В конце декабря 2016 года в Шанхае были задержаны контрабандисты, перевозившие крупнейший в истории груз чешуй панголинов. Речь шла о 7500 убитых особях.