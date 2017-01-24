  • Панголины: единственные млекопитающие с чешуей
    Фото: Global Wildlife Conservation
  • Панголины: единственные млекопитающие с чешуей
    Фото: David Brossard/Flickr.com
  • Панголины: единственные млекопитающие с чешуей
    Фото: David Brossard/Flickr.com
  • Панголины: единственные млекопитающие с чешуей
    Фото: U.S. Fish and Wildlife Service
  • Панголины: единственные млекопитающие с чешуей
    Фото: Valerius Tygart
Природа

Панголины: единственные млекопитающие с чешуей

В некоторых теплых странах живут панголины (Pholidota) — единственные на планете млекопитающие, покрытые чешуей. Впрочем, этим наш интерес к ним не ограничивается.
Анастасия Баринова
24 января 2017 в 18:36
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Название «панголины» происходит от малайского слова pengguling («сворачивающийся в шар»). Это действие они выполняют в случае опасности, при этом развернуть плотный чешуйчатый клубок под силу только крупному врагу: тигру или леопарду. Однако даже это не гарантирует хищнику успех, поскольку у панголина есть еще один элемент защиты панголина — жидкость с отвратительным запахом, которую он выпускает из анальных желез при попытке вторжения в свое личное пространство.

Отряд панголины насчитывает один род с восемью видами, четыре из которых распространены в Экваториальной и Южной Африке, а четыре — в Юго-Восточной Азии. В зависимости от вида, длина тела панголина достигает 30—88 см, и еще столько же приходится на хвост. Масса животного составляет от 4,5 до 27 кг.

Рекордно длинным (до 40 см) у панголина является и язык, покрытый клейкой слюной. Приводящие язык в движение мышцы настолько велики, что, проходя через грудную полость, доходят до таза. Животные питаются муравьями и термитами; подобно птицам, они часто заглатывают камешки, которые способствуют измельчению пищи.

  • Панголины: единственные млекопитающие с чешуей
    Фото: Biodiversity Heritage Library

Тело панголина покрыто крупными роговыми ромбическими чешуями, налегающими черепицеобразно друг на друга; шерсть растет только на морде и нижней части тела. Науке не известно ни одно другое современное млекопитающее, имеющее чешуйчатый покров.

Ископаемые останки панголинов известны как минимум из палеогена Северной Америки (66,0 млн лет), но происхождение животных пока не ясно. Их характерный признак, чешуя, не имеет прямой связи с роговым покровом рептилий; сравнить ее, скорее, можно с ногтями у прочих млекопитающих. Панголины рождаются с мягкими чешуйками, которые затвердевают уже спустя несколько дней, при этом их края заостряются. По мере стирания они заменяются новыми, и их количество на протяжении жизни остается постоянным. Читать далее

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