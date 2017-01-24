Аллигатор запрыгнул в лодку к туристам: видео
Название парка «Эверглейдс» (Everglades) буквально означает «вечные болота», «болотистая низина». Эта природоохранная территория занимает южную четверть полуострова Флорида. Здесь живет множество видов птиц, в том числе крайне редких; среди млекопитающих наиболее интересны ламантины и флоридская пума. В мангровых лесах обитают крабы, а на мелководье заходят акулы. Чаще всего на глаза человеку попадаются аллигаторы. Ранее этот вид животных входил в число охраняемых, но в результате они размножились настолько, что даже проникают в бассейны жилых кварталов на окраине болот.
Туристы, посещающие заповедник, получают инструкции по технике безопасности. В первую очередь их предупреждают о необходимости соблюдать дистанцию по отношению к рептилиям и ни в коем случае не пытаться вступать с ними в контакт. Гости парка, осматривавшие его на лодке 17 января, так и поступили: заметив греющегося на солнце аллигатора, они перестали совершать резкие движения, выключили двигатель и просто вели видеосъемку. Однако рептилия внезапно сама захотела приблизиться к наблюдателям и запрыгнула на борт.
Реши аллигатор проявить агрессию, шансов остаться целыми у людей бы не было: выпрыгивать из лодки не имело смысла, поскольку в воде могли находиться другие рептилии. Все, что оставалось туристам — это отползти на максимально безопасное расстояние и ждать развития событий. К счастью, аллигатор передумал предпринимать какие-либо действия и покинул лодку.
Посмотрите на рекордно крупного аллигатора во Флориде.