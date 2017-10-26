Что ждет старейшую тайгу Европы: 4K-видео
На Русском Севере находится одних из старейших лесов Европы — 4,5 млн гектаров тайги, окруженные руслами Северной Двины и ее притока Пи́неги. Возраст местных сосен достигает 450 лет (для сравнения — примерно такой же возраст деревьев в реликтовой Беловежской пуще).
Этот лес не считается заповедным и активно вырубается. Вдобавок охота и собирательство остаются единственными источниками пропитания для коренных жителей. Споры о том, можно ли осваивать Двинско-Пинежское междуречье или нет, длятся не одно десятилетие. WWF предлагает «Увидеть лес» глазами эколога Андрея Щеголева и местного охотника из деревни Кушкопала Виктора Худякова.
Для Виктора, как и многих других деревенских жителей, охота и рыбалка, сбор грибов и ягод остаются основным способом прокормить семью. Он обеспокоен тем, что лес, который играет в его жизни такую большую роль, скоро может исчезнуть из-за промышленных рубок.
Эти опасения разделяют и специалисты WWF России: «Эти леса регулируют климат, поддерживают чистоту и полноводность рек, служат прибежищем для многих, в том числе, краснокнижных, видов растений и животных. Mы подсчитали, что при современных темпах и методах лесозаготовки, через 15−20 лет этой тайги может просто не быть», — рассказал Андрей Щеголев.
«Сохранить остатки дикой тайги проще, чем потом бороться с ураганами, наводнениями и обмелением рек».
Экологи WWF называют этот регион эталоном: он отличается редкой сохранностью флоры и фауны (несмотря на сотни лет охоты и собирательства коренных жителей). Кроме всевозможных видов лишайников и растений, здесь встречаются например, скопа, орлан-белохвост и почти исчезнувший из этих краев лесной северный олень.
Плюс эти леса участвуют в регуляции климата: во-первых, поглощают углекислый газ, а во-вторых, являются естественным буфером на пути холодных ветров с севера, и западных циклонов, несущих дожди со стороны Атлантики.
Наблюдения показали, что промышленная вырубка прямо связана с переменами климата: происходит «перегрев поверхности, иссушение воздуха, и <…> заметно возрастает скорость ветров».
Сохранить нельзя рубить
Центральный район Двинско-Пинежского междуречья долгое время оставался нетронутым (лесопромышленников останавливала труднодоступность региона). Однако заготовка древесины здесь продолжается — несмотря настойчивые и повторяющиеся советы экологов объявить этот регион заповедным (требования звучали еще в 2001 году — после того, как междуречье снарядили эколого-оценочную экспедицию).
Сохранить лес можно, объявив его особо охраняемой природной территорией (ООПТ). При этом в WWF настаивают, что территория заказника должна остаться открытой для сбора ягод, грибов, законной рыбалки и охоты. Запрет необходим лишь на промышленные рубки, добычу полезных ископаемых и строительство дорог.
Семь лет назад центральный участок тайги (площадью около 350 тыс. га) был включен в список потенциальных особо охраняемых природных территорий Архангельской области под названием «Верхнеюловский заказник».
С тех пор в поддержку создания Двинско-Пинежского заказника выступали крупнейшие арендаторы лесные участков в Поморье — группа компаний «Титан», ЗАО «Лесозавод 25» и АО «Архангельский ЦБК».
Несмотря на усилия Всемирного фонда дикой природы (WWF) и «Гринпис», заказника в этом регионе нет и поныне.