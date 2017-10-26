  • Что ждет старейшую тайгу Европы: 4K-видео
    Фото: WWF Россия
  • Что ждет старейшую тайгу Европы: 4K-видео
    Закат на реке Пинега Фото: Евгений Ширипин
Заповедные места

Что ждет старейшую тайгу Европы: 4K-видео

Летом 2017 года команда WWF провела несколько дней в тайге, снимая короткометражку о Двинско-Пинежском междуречье. Делимся ею с нашими читателями.
WWF Россия
26 октября 2017 в 20:19

На Русском Севере находится одних из старейших лесов Европы — 4,5 млн гектаров тайги, окруженные руслами Северной Двины и ее притока Пи́неги. Возраст местных сосен достигает 450 лет (для сравнения — примерно такой же возраст деревьев в реликтовой Беловежской пуще).

Этот лес не считается заповедным и активно вырубается. Вдобавок охота и собирательство остаются единственными источниками пропитания для коренных жителей. Споры о том, можно ли осваивать Двинско-Пинежское междуречье или нет, длятся не одно десятилетие. WWF предлагает «Увидеть лес» глазами эколога Андрея Щеголева и местного охотника из деревни Кушкопала Виктора Худякова.

Для Виктора, как и многих других деревенских жителей, охота и рыбалка, сбор грибов и ягод остаются основным способом прокормить семью. Он обеспокоен тем, что лес, который играет в его жизни такую большую роль, скоро может исчезнуть из-за промышленных рубок.

Эти опасения разделяют и специалисты WWF России: «Эти леса регулируют климат, поддерживают чистоту и полноводность рек, служат прибежищем для многих, в том числе, краснокнижных, видов растений и животных. Mы подсчитали, что при современных темпах и методах лесозаготовки, через 15−20 лет этой тайги может просто не быть», — рассказал Андрей Щеголев.

«Сохранить остатки дикой тайги проще, чем потом бороться с ураганами, наводнениями и обмелением рек».

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