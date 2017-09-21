  • Толерантные медведи — гордость Камчатки
    Фото: Денис Будьков
  • Толерантные медведи — гордость Камчатки
    Фото: Сергей Краснощеков
  • Толерантные медведи — гордость Камчатки
    Фото: Игорь Иванко
  • Толерантные медведи — гордость Камчатки
    Фото: Максим Ушаков
  • Толерантные медведи — гордость Камчатки
    Фото: Сергей Краснощеков
Заповедные места

Толерантные медведи — гордость Камчатки

На Камчатке выросло целое поколение медведей, воспринимающих людей как часть своего мира.
Интерфакс
21 сентября 2017 в 12:23
185

Как рост туристического потока влияет на жизнь медведей, обитающих близ Курильского озера на Камчатке? Ответ на этот вопрос ищет группа российских ученых в рамках проекта «Экотуризм в стране медведей — формула медвежьего гостеприимства».

«За время наблюдений специалисты, имеющие опыт в исследованиях поведения диких животных, убедились, что медведи Курильского озера обладают удивительной толерантностью к человеку. Это уникальное для дикой природы явление», — говорится в релизе Кроноцкого государственного заповедника.

Еще 10 лет назад на Курильском озере промышляли браконьеры, и медведи боялись людей. «Руководитель Кроноцкого заповедника Тихон Шпиленок на высоком уровне организовал работу службы охраны, и за короткий промежуток времени браконьерство удалось искоренить. Здесь выросло несколько поколений медведей, которые воспринимают людей как часть своего мира. Возможно, это происходит уже на генетическом уровне», — говорит сотрудник биологического факультета МГУ Лия Покровская.

Экотуризм в стране медведей. from Kamchatka Freeride Community on Vimeo.

По данным заповедника, именно возле этого озера, на крупнейшем в Евразии нерестилище нерки, летом и в начале осени наблюдается самая большая в мире плотность бурых медведей. Иногда со смотровых площадок на кордонах Южно-Камчатского федерального заказника одновременно можно насчитать до 50 косолапых хищников, которые там рыбачат, отдыхают и воспитывают потомство. Это же место пользуется большим спросом со стороны туристов, приезжающих на Камчатку. Читать далее

Тоже интересно

Медведь украл собачий корм и заснул на месте преступления

Обсудить
СМИ2
Все было иначе: ученые назвали новую причину происхождения человека
Все было иначе: ученые назвали новую причину происхождения человека
Тоже интересно
Белый медведь гладит собаку: видео
Белый медведь гладит собаку: видео
Спецпроект
30 необычных блюд со всего света
30 необычных блюд со всего света