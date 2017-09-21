Толерантные медведи — гордость Камчатки
Как рост туристического потока влияет на жизнь медведей, обитающих близ Курильского озера на Камчатке? Ответ на этот вопрос ищет группа российских ученых в рамках проекта «Экотуризм в стране медведей — формула медвежьего гостеприимства».
«За время наблюдений специалисты, имеющие опыт в исследованиях поведения диких животных, убедились, что медведи Курильского озера обладают удивительной толерантностью к человеку. Это уникальное для дикой природы явление», — говорится в релизе Кроноцкого государственного заповедника.
Еще 10 лет назад на Курильском озере промышляли браконьеры, и медведи боялись людей. «Руководитель Кроноцкого заповедника Тихон Шпиленок на высоком уровне организовал работу службы охраны, и за короткий промежуток времени браконьерство удалось искоренить. Здесь выросло несколько поколений медведей, которые воспринимают людей как часть своего мира. Возможно, это происходит уже на генетическом уровне», — говорит сотрудник биологического факультета МГУ Лия Покровская.
Экотуризм в стране медведей. from Kamchatka Freeride Community on Vimeo.
По данным заповедника, именно возле этого озера, на крупнейшем в Евразии нерестилище нерки, летом и в начале осени наблюдается самая большая в мире плотность бурых медведей. Иногда со смотровых площадок на кордонах Южно-Камчатского федерального заказника одновременно можно насчитать до 50 косолапых хищников, которые там рыбачат, отдыхают и воспитывают потомство. Это же место пользуется большим спросом со стороны туристов, приезжающих на Камчатку. Читать далее
Исследования на Курильском озере, которые уже идут более трех месяцев, планируется завершить в начале октября. Их проводят два отряда ученых — биологический и географический. Зоологи наблюдают за медведями на нерестовых реках с разной туристической нагрузкой — оценивают реакцию зверей на подходы катеров с туристами, шум вертолётов и квадрокоптеров, распределение зверей в отсутствии и присутствии посетителей. С начала туристического сезона для оценки суточного изменения поведения, активности и перераспределения медведей по территории в зависимости от наличия посетителей на озере круглосуточно работают 15 фотоловушек.
Социологи и географы подсчитывали число туристов, которые одновременно находились на кордоне, проводили анкетирование о полученном опыте наблюдения за бурыми медведями, выявляли особенности поведения туристов из разных российских регионов и зарубежных государств. Как и биологи, географы по 12 часов в сутки наблюдали и за реакцией медведей на постоянное присутствие человека, отдельные элементы поведения людей, технические средства и шумовые эффекты.
«С помощью анализа опросных данных и наблюдений мы планируем оптимизировать работу с туристами, чтобы соблюсти интересы и людей, и медведей. Развивая туризм, нельзя допустить, чтобы рост потока посетителей повлиял на привычный образ жизни животных и нарушил природную гармонию этого места», — отмечает старший научный сотрудник Кроноцкого заповедника Анна Завадская.
По ее словам, медведи в данном районе находятся под надёжной охраной и доверяют людям. Наблюдение за ними — это уникальная возможность для туристов, фотографов-натуралистов и кинодокументалистов. «Но нужно помнить, что мы в гостях у диких зверей и должны уважительно относиться к медведям, как к гостеприимным хозяевам, не испытывая их терпения», — подчеркнула Завадская.
Главным результатом исследований станет комплекс мер, позволяющих осуществлять дальнейшее развитие экологического туризма таким образом, чтобы минимизировать воздействие людей на субпопуляцию медведей и в то же время обеспечить гостям условия для наблюдения за животными. Авторы проекта рассчитывают, что, «прикоснувшись к уникальной экосистеме Курильского озера, увидев сильных и умных зверей в естественной среде обитания, в их доме, посетители станут друзьями медведей и помощниками Кроноцкого заповедника в продвижении идеи охраны дикой природы».