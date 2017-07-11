Первый в России геопарк появится в Республике Алтай
В геопарк войдут части территории Онгудайского, Кош-Агачского и Улаганского районов, говорится в сообщении пресс-службы правительства Республики. Таким образом в нем расположатся более 60 геологических, археологических и культурных объектов общенационального и общемирового значения.
Параллельно планируется создание сети многодневных туристических маршрутов в отдаленных районах. Их основной задачей станет знакомство гостей с объектами геопарка.
По словам президента НКО «Ассоциация туристических организаций Республики Алтай» Сергея Зяблицкого, проект геопарка был представлен на двух ассамблеях ЮНЕСКО и получил высокую оценку. На данном этапе работы приостановлены из-за недостатка финансирования, однако глава Республики Александр Бердников настроен оптимистично: «Это дело новое, мы первые в России, проведена огромная подготовительная работа, но сейчас необходимо придать новый импульс».
Бердников, в частности, отметил, что на продолжение работ в бюджете предусмотрены средства в размере полутора миллионов рублей.
«Работа по созданию геопарка крайне важна для нас, для нашего населения. Это будет однозначно востребовано гостями региона, туристами, будут решены вопросы сохранения уникальности природных объектов на этой территории. Самое главное — чтобы местному населению была польза, чтобы люди могли на этом зарабатывать, выращивая скот, работать в сфере туризма, формировать гостиничный сервис, к этому мы стремимся, ради этого мы работаем», — заявил глава Республики.
Программа по созданию и развитию всемирной сети геопарков появилась в 2002 году под эгидой ЮНЕСКО. На сайте ЮНЕСКО говорится, что в сеть входят 119 геопарков из 33 стран мира, однако на сайте Global Geoparks Network указаны 36 стран.
Лидирующие позиции по числу геопарков занимают страны Европы и Китай. Создаваемый в Республике Алтай геопарк станет первым на территории России.