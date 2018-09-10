  • На Эверест в 17 лет: рекорд российского альпиниста
    Фото: Архив семьи Тертычных
  • На Эверест в 17 лет: рекорд российского альпиниста
    Последний луч света на вершине Эвереста Фото: Павел Оськин
  • На Эверест в 17 лет: рекорд российского альпиниста
    Непал, Национальный парк Сагарматха. На снимке слева направо: Эверест (8848 м), Нупцзе (7861 м), виднеется Лхоцзе (8516 м), в правом нижнем углу вдалеке — Макалу (8485 м). Нажмите на (+), чтобы увидеть все изображение. Фото: Иван Козорезов
Альпинизм

На Эверест в 17 лет: рекорд российского альпиниста

Россиянин Дмитрий Тертычный стал самым молодым европейцем, поднявшимся на вершину Эвереста.
National Geographic Россия
10 сентября 2018 в 12:03
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Тертычный завершил восхождение на самую высокую точку планеты 17 мая 2018 года, когда ему было 17 лет 1 месяц и 6 дней. Таким образом Дмитрий стал одним из самых юных альпинистов в истории, кому покорилось это достижение. Моложе него были лишь Джордан Ромеро (США, 13 лет), Малаватх Пурна (Непал, 13 лет), Минг Кипа (Непал, 15 лет) и Темба Тшери (Непал, 16 лет).

Эверест стал для Тертычного заключительным пунктом в осуществлении программы «7 вершин», которая включает в себя восхождения на самые высокие вершины каждого континента земли:
• Килиманджаро в Африке (5895 м),
• Эльбрус в Европе (5692 м),
• Карстенз в Австралии и Новой Океании (4844 м),
• Аконкагуа в Южной Америке (6962 м),
• Массив Винсон в Антарктиде (4897 м.),
• Денали в Северной Америке (6194 м),
• Эверест (8848 м) в Азии.

Выполнить эту программу за всю историю человечества смогли не более 600 человек.

  • Фото: Из архива семьи Тертычных
  • Фото: Из архива семьи Тертычных
  • Фото: Из архива семьи Тертычных
  • Фото: Из архива семьи Тертычных

В альпинизм Дмитрия привел его отец, российский бизнесмен Александр Тертычный.

«Мы с раннего детства прививали сыну любовь к спорту. Дима с пяти лет занимается футболом. В прошлом году в составе футбольного клуба «Динамо» он стал двукратным чемпионом Москвы. Имеет первый разряд по шахматам, — говорит Александр Тертычный. — В горы впервые мы отправились, когда ему было 12 лет. Я горжусь мужеством своего сына. Не каждый взрослый может психологически и физически преодолеть все трудности, с которыми мы сталкивались при восхождении. Он умеет ставить перед собой цели и их добиваться».

Инстаграм Дмитрия Тертычного

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