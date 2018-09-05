  • Что делать с пробками на Монблане?
    Панорама с вершины Монблан (разверните фото с помощью лупы в правом верхнем углу) Фото: Niccolo Bertoldi
  • Что делать с пробками на Монблане?
    «Найди альпинистов» Фото: Дмитрий Шатров
  • Мост над бездной
    Мост над бездной
    Фото: Юлия Корнеева
Альпинизм

Что делать с пробками на Монблане?

Доступ к самой высокой вершине Альп будет ограничен.
National Geographic Россия
5 сентября 2018 в 16:31
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Французские власти приняли решение ограничить доступ к Монблану. С 2019 года к горе будут допускать не более 214 альпинистов в день, сообщает AFP. Об этом заявил Жан-Марк Пейе, мэр города Сен-Жерве, где начинается самый популярный маршрут к вершине горы — «королевский».

Летом 2018 года человеческий трафик на Монблане превышал 300 человек в день. При этом на местности существует высокая вероятность камнепадов. С начала года на горе погибли 16 человек; впрочем, 15 из них находились за пределами Королевского маршрута. Власти отмечают, что многие альпинисты отправляются на подъем неподготовленными как с точки зрения экипировки (некоторые, например, приезжают в обычных кроссовках), так и общего горного этикета. Также сообщается, что на маршруте были замечены проводники без лицензии, предлагающие туристам свои услуги.

В качестве еще одной меры, направленной на усиление безопасности, стала обязательная регистрация в одном из специальных «островков безопасности» на пути. Без нее альпинистов не допускают к началу восхождения.

По словам Пейе, для контроля за соблюдением новых правил, возможно, придется создать полицейскую спецгруппу под рабочим названием «снежная бригада».

Помимо заботы о безопасности альпинистов, местными властями также движет стремление снизить объемы загрязнения территории. По данным The Local, летом 2018 года с Монблана вывозили около 500 кг мусора еженедельно.

Монблан (4810 метров) — высочайшая вершина горной системы Альп. Массив расположен на границе Франции и Италии.

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