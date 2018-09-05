Что делать с пробками на Монблане?
Французские власти приняли решение ограничить доступ к Монблану. С 2019 года к горе будут допускать не более 214 альпинистов в день, сообщает AFP. Об этом заявил Жан-Марк Пейе, мэр города Сен-Жерве, где начинается самый популярный маршрут к вершине горы — «королевский».
Летом 2018 года человеческий трафик на Монблане превышал 300 человек в день. При этом на местности существует высокая вероятность камнепадов. С начала года на горе погибли 16 человек; впрочем, 15 из них находились за пределами Королевского маршрута. Власти отмечают, что многие альпинисты отправляются на подъем неподготовленными как с точки зрения экипировки (некоторые, например, приезжают в обычных кроссовках), так и общего горного этикета. Также сообщается, что на маршруте были замечены проводники без лицензии, предлагающие туристам свои услуги.
В качестве еще одной меры, направленной на усиление безопасности, стала обязательная регистрация в одном из специальных «островков безопасности» на пути. Без нее альпинистов не допускают к началу восхождения.
По словам Пейе, для контроля за соблюдением новых правил, возможно, придется создать полицейскую спецгруппу под рабочим названием «снежная бригада».
Помимо заботы о безопасности альпинистов, местными властями также движет стремление снизить объемы загрязнения территории. По данным The Local, летом 2018 года с Монблана вывозили около 500 кг мусора еженедельно.
Монблан (4810 метров) — высочайшая вершина горной системы Альп. Массив расположен на границе Франции и Италии.