Прошлое и будущее альпинистского снаряжения
В 1963 году команда из 19 американцев решила взобраться на Джомолунгму (Эверест). До них лишь немногие побывали на «вершине мира». Британский альпинист Эдмунд Хиллари и шерп Тенцинг Норгей впервые покорили Эверест в 1953-м; с тех пор смельчаки неоднократно пытались повторить этот подвиг, но терпели неудачу.
Против новой экспедиции были сильный ветер, низкая видимость и холод, но ее участники хорошо подготовились — с ними было 32 проводника-шерпа, 909 носильщиков и 24 тонны запасов и снаряжения (кое-что из этого представлено на фотографии). Пятерым удалось дойти до вершины.
По сравнению с 1963 годом современные альпинисты ходят в горы, можно сказать, налегке: веревки стали тоньше, палатки — компактней, а все остальное снаряжение — легче. Ледорубы из углеродного волокна экономят время и усилия. Ботинки с теплозащитой снижают риск обморожения. Легкие портативные плитки реже подводят при низких температурах. И с улучшением оборудования все больше экспедиций завершается успешно.
А как будет выглядеть снаряжение в будущем? По просьбе National Geographic двое опытных альпинистов — Конрад Анкер и Марк Синнот — рассказали, каких новшеств можно ожидать в ближайшие 50 лет. Их мнения не всегда совпадали: скажем, один считал, что портативные плиты будут работать на атомной энергии, а другой — что на электричестве. Однако оба уверены: появятся более прочные и легкие материалы. Анкер полагает, что альпинистское снаряжение станет похожим на экипировку космонавтов. «Условия на вершине Эвереста не сильно отличаются от Марса», — говорит он.
Но что если экипировка настолько усовершенствуется, что восхождение на Эверест превратится из огромного испытания в веселую прогулку? «Если исчезнет риск, — считает Синнот, — какой тогда будет в этом смысл? »
Снаряжение будущего
Веревки должны быть более легкими, крепкими и не рвущимися при натяжении, но не слишком тонкими, чтобы не отрезать пальцы.
Ботинки — не толще тапка, они будут сочетать качества ботинок для скалолазания и для бега на лыжах.
Вода: существуют технологии, позволяющие добывать воду из влажного воздуха или из снега. Там, где это невозможно, начнут использовать морозостойкие емкости.
Плитки станут работать на атомной энергии или электричестве. Вероятно, они будут более экономичными. Также плитка может быть встроена в посуду для приготовления пищи.
Навигация: Прибор, сочетающий функции компаса, телефона и устройства по контролю за здоровьем, уже существует. Остается имплантировать его под кожу?