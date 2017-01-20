  • Хитрые лисы выдают себя за больших кошек
    Калифорнийская серая лиса. Фото: Gregory
  • Хитрые лисы выдают себя за больших кошек
    Пумы становятся невольными соучастниками обмана койотов со стороны хитрых лис. Фото: Pixabay
Звери

Хитрые лисы выдают себя за больших кошек

Серые лисицы, живущие во взгорьях Калифорнии, специально трутся о камни, на которых оставляют метки пумы, чтобы пахнуть как более крупные хищники и отпугивать этим врагов — например, койотов.
Популярная Механика
20 января 2017 в 18:13
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Взрослый койот вдвое больше средней серой лисы (Urocyon cinereoargenteus), а рацион у них приблизительно одинаковый, поэтому койоты иногда убивают лис, чтобы ослабить конкуренцию за ресурсы. Возможно, поэтому лисы прибегают к маскировке запахом более крупных, чем койоты, пум, считают экологи из университета штата Висконсин в Мэдисоне.

Макс Аллен (Max Allen) установил камеры, чтобы наблюдать за пумами в местах, которые те обычно метят, чтобы обозначить свою территорию. Камеры показали, что места меток регулярно посещают не только большие кошки, но и лисы. Причем лисы подбираются к таким местам не позже, чем через несколько часов после того, как пума освежает метку.

Животные часто трутся о камни и деревья, чтобы оставить свой запах, но только лисы делают это там, где особенно силен запах другого хищника.

«Койоты часто полагаются на обоняние во время охоты, а если им попадаются лисы, они часто вступают в бой — не ради пищи, а чтобы уничтожить конкурента. Поэтому запах крупного и опасного хищника может спасти лису, встретившей койота на охотничьей тропе», — комментирует Аллен. Ученые не заметили в местах, помеченных пумами, других животных — ни койоты, ни рыси не пытаются выдавать себя за кошачьих.

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