Кто живет на вулкане?
«Планета Земля II» — цикл документальных фильмов о живой природе от канала BBC. Работая над проектом с 2013 года, съемочная группа во главе с натуралистом Дэвидом Аттенборо побывала в самых труднодоступных уголках планеты.
Героями первого выпуска стали обитатели 7 островов, расположенных в разных частях света. Среди них, например, карликовые ленивцы, обитающие на крошечном острове в Карибском море, и огромные комодские вараны.
В маршрут операторов BBC вошли Галапагосские острова, Мадагаскар, Новая Зеландия, Остров Рождества и Сейшелы. Последним пунктом их одиссеи стал остров Завадовского на юге Атлантического океана. Те немногие, кто добираются сюда, без труда различают в холодном воздухе запах серы: остров представляет собой действующий вулкан. Кажется невероятным, что у его подножия находится крупнейшая в мире колония пингвинов.
Видео переведено и озвучено студией Vert Dider.