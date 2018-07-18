Любовь медлительных ленивцев
Насколько неторопливы ленивцы, которых обычно считают самыми медлительными млекопитающими на свете? Представьте, зачастую за день они преодолевают всего пару метров и отдыхают до 20 часов в сутки. Живущие на деревьях травоядные настолько неспешны, что всего раз в неделю спускаются вниз, чтобы справить нужду. И это к лучшему, поскольку неповоротливость на земле делает ленивцев беззащитными перед машинами, людьми и другими животными.
Скелет ленивцев отлично приспособлен для того, чтобы висеть на деревьях вниз головой — считается, что именно в этой позе они едят, спят, рожают и даже спариваются. Считается — потому что, по словам куратора Национального аквариума в Балтиморе Кена Хауэлла, никто не заставал этих млекопитающих в момент родов или спаривания.
«Думаю, у них есть личная жизнь. Когда уединение приводит к сексу — очевидно, все происходит очень быстро», — говорит Хауэлл. «Не совсем так», — возражает Марк Розенталь участник «Магии животных», программы по спасению экзотических видов в штате Мичиган.
Розенталю удалось-таки снять «очень редкое видео совокупления двух ленивцев», висевших на ветке. Прерывистый комментарий оператора описывает затянувшуюся сцену: «Самец продолжает пытаться… самка… принимает его… Он попытается еще раз… Если вы смотрите это видео, ждите вместе со мной — это же ленивцы… ». Поскольку передачу смотрят и дети, Розенталь обрезал ролик до кульминации. По его словам, она происходила «вверх ногами». И не заняла много времени.