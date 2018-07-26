Молодой слон победил 14 голодных львиц
Инцидент произошел в Замбии, в национальном парке Южная Луангва. Голодные львицы окружили отбившегося от стада молодого слона и начали атаку.
За сценой наблюдали туристы. Они были уверены, что юное животное сейчас погибнет. Однако слон оказался находчивым: выбрав нужный момент, он побежал в воду прямо с одной из львиц на спине — и скинул её. Когда львицы стали преследовать его в воде, он развернулся и сам погнался за ними.
Это событие удивило не только туристов, но и специалистов. Джойс Пул, соучредитель некоммерческой организации «Голоса слонов» и эксперт National Geographic, рассказал, что знает лишь один подобный случай, но и он уступает этому происшествию.
Пул однажды наблюдал, как львица напала на слоненка, но поблизости находились его родители, и они прогнали хищника. Ситуация же, когда одно молодое животное может справиться с атакой более чем десятка львов, уникальна. Эксперт также поясняет, что львы нередко выслеживают слонов, но они никогда не нападают на стадо, потому что в этом случае слоны оказывают достойное сопротивление. Хищники поджидают именно отбившихся от групп особей. В данном случае слон проявил не только храбрость, но и сообразительность: как и все представители кошачьих, львы не любят воду, поэтому одержать победу там оказалось проще.