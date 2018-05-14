Звери

Двухголовый олененок: феномен из США

Детеныш погиб, не сделав ни одного вдоха, но стал объектом пристального изучения.
14 мая 2018 в 19:35
19
  • Двухголовый олененок: феномен из США
    Фото: University of Georgia

«Поразительная и чрезвычайно редкая» (по словам ученых) находка была сделана в мае 2016 года: в лесу на юго-востоке Миннесоты грибник набрел на труп двухголового олененка.

Похоже, это случилось немногим позже гибели животного: его останками не успели поживиться хищники.

Олененка (точнее — оленят, ведь речь идет о двух особях, сросшихся в утробе) доставили в Департамент природных ресурсов Миннесоты. Там находка пребывала в заморозке, пока ученые не занялись ее изучением. Недавно результаты исследования были опубликованы в The American Midland Naturalist.

Специалисты провели вскрытие, компьютерную и магнитно-резонансную томографии в ветеринарной лаборатории Университета Миннесоты.

skeleton-deer.jpg

У оленят (которые оказались самками) было два желудочно-кишечного тракта (полностью фунциональным был лишь один), два сердца и селезенки, но только одна недоразвитая печень и один позвоночник, который разделялся надвое в грудном отделе.

Деформированные легкие утонули, как только ученые поместили их в воду: это говорит о том, что животное скончалось, не сделав ни единого вдоха.

Все эти особенности строения не оставляли олененку шансов выжить. Любопытно, что его нашли в естественной позе, с вылизанной и приглаженной шерстью — по всей видимости, самка, руководствуясь инстинктом, пыталась позаботиться о детеныше.

Читать далее

Тоже интересно

Две головы, два сердца: в США найдена уникальная змея

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Малоизвестные факты о нашей планете, которые способны сильно изумить
Малоизвестные факты о нашей планете, которые способны сильно изумить
Тоже интересно
3 ноги и 16 пальцев: история Фрэнка Лентини
3 ноги и 16 пальцев: история Фрэнка Лентини
Тест Роршаха: картины психического здоровья
Тест Роршаха: картины психического здоровья