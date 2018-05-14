Двухголовый олененок: феномен из США
«Поразительная и чрезвычайно редкая» (по словам ученых) находка была сделана в мае 2016 года: в лесу на юго-востоке Миннесоты грибник набрел на труп двухголового олененка.
Похоже, это случилось немногим позже гибели животного: его останками не успели поживиться хищники.
Олененка (точнее — оленят, ведь речь идет о двух особях, сросшихся в утробе) доставили в Департамент природных ресурсов Миннесоты. Там находка пребывала в заморозке, пока ученые не занялись ее изучением. Недавно результаты исследования были опубликованы в The American Midland Naturalist.
Специалисты провели вскрытие, компьютерную и магнитно-резонансную томографии в ветеринарной лаборатории Университета Миннесоты.
У оленят (которые оказались самками) было два желудочно-кишечного тракта (полностью фунциональным был лишь один), два сердца и селезенки, но только одна недоразвитая печень и один позвоночник, который разделялся надвое в грудном отделе.
Деформированные легкие утонули, как только ученые поместили их в воду: это говорит о том, что животное скончалось, не сделав ни единого вдоха.
Все эти особенности строения не оставляли олененку шансов выжить. Любопытно, что его нашли в естественной позе, с вылизанной и приглаженной шерстью — по всей видимости, самка, руководствуясь инстинктом, пыталась позаботиться о детеныше.
Обычно в помете белохвостого оленя один-два, редко — три олененка. Находка 2016 года — первый описанный случай, когда сросшиеся в утробе оленята вполне развились и появились на свет в срок. Два других известных науке зародыша не были рождены: их нашли в утробах.
Вообще такие аномалии редко встречаются в мире фауны: в научной литературе между 1671 и 2006 годами ученые нашли сведения лишь о 19 подобных случаях, и лишь 5 были детенышами оленей. Однако даже появившись на свет, такие особи нежизнеспособны — и абсолютно беззащитны перед хищниками.
Точная причина, из-за которой формируются сиамские близнецы, неизвестна: по одной из гипотез, оплодотворенная яйцеклетка делится на поздней стадии развития плода.