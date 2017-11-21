Звери

Что видит гигантский морской дьявол: видео

А вы бы хотели нырнуть в океан и оказаться по соседству с гигантским морским животным, которое может вырасти до семи метров в ширину и весить почти две тонны?
Нора Раппапорт
21 ноября 2017 в 20:02
  • Что видит гигантский морской дьявол: видео
    Фото: Kyler Abernathy, Greg Marshall / Crittercam / National Geographic

Для морского биолога Джошуа Стюарта из Калифорнийского университета (Сан-Диего) погружения с мантами — обычное дело: он изучает повадки гигантских скатов.

«Они парят над рифами, словно грозные бомбардировщики, но я никогда не видел более любопытных и осторожных животных», — говорит Джошуа. Вместе с другими участника морской программы Калифорнийского залива он отправился на отдаленные острова Ревилья-Хихедо, чтобы понаблюдать за гигантскими скатами с помощью криттеркамов и поисковых маячков.

Crittercam — это особые кинокамеры, разработанные BBC, которые с помощью присосок до 6 часов держатся на теле ската, позволяя Джошуа наблюдать за скрытой от глаз жизнью величественного животного. Зная, где обитают скаты, и что они делают, ученые могут защитить их от вылова. Иногда скаты попадают в сети случайно, иногда их ловят умышленно: браконьеры продают их в Азию, где высок спрос на псевдолекарства, изготовленные из жаберных пластинок. Однако живые скаты могут принести куда больший барыш: дайвинг и сноркелинг намного прибыльнее промысловой ловли.

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Удивительные данные получены с поисковых маячков. Большинство крупных морских животных обычно мигрируют, а вот гигантский скат редко покидает свой ареал. Джошуа считает, что скаты предпочитают оставаться в том месте, где больше зоопланктона, которым они питаются. «Мы думаем, что в поисках пищи скаты мигрируют вертикально в толще воды», — говорит Джошуа. Подобное поведение — на руку биологам и зоозащитникам: охранять животных эффективнее в одном месте.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№170, ноябрь 2017).
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