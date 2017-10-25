  • Убить / спасти: споры вокруг трофейной охоты
    Голова и шкура льва в одной из мастерских таксидермистов в ЮАР лежат упакованными к отправке клиенту из Америки, застрелившему животное в 2010 году. Фото: Дэвид Ченслер
  • Убить / спасти: споры вокруг трофейной охоты
    Фото 2011 года: свежевальщики держат шкуру леопарда, которого загнали собаками. Позднее в Намибии запретили использовать собак при охоте на леопардов. Фото: Дэвид Ченслер
  • Убить / спасти: споры вокруг трофейной охоты
    Охотник из Техаса «подстрелил» этого носорога дротиком с транквилизатором (ЮАР, 2010). Усыпленному животному прикрыли глаза, чтобы они оставались увлажненными, после чего ветеринар провел осмотр. Фото: Дэвид Ченслер
  • Убить / спасти: споры вокруг трофейной охоты
    Этот американец увлекся охотой в 12 лет. «Она будто завладела мной, стала моей сутью. Я считаю, что вношу свой вклад в сохранение дикой природы, занимаясь своего рода коллекционированием». Фото: Дэвид Ченслер
Звери

Убить / спасти: споры вокруг трофейной охоты

Охота в Африке поднимает множество вопросов. На главный — оправданно ли убийство, если оно сохранит много жизней — еще только предстоит ответить.
Текст: Майкл Патернити Фотографии: Дэвид Ченслер
25 октября 2017 в 20:15

Слоны то и дело появлялись небольшими группами среди пыльных сухих котлованов — они искали воду. Стояла сентябрьская жара — столбик термометра подбирался к отметке +40ºС, однако животные невозмутимо продвигались вдоль кромки пустыни Калахари по резервату Ньяе Ньяе.

Этот намибийский резерват находится в ведении общины бушменов местного племени сан: здесь в довольно суровых условиях проживает около 2800 человек.

Мы последовали за одной из групп, то и дело натыкаясь на сломанные ветви деревьев и свежий слоновий навоз. Стоило животным почуять наш запах, как они перешли на легкий бег, звонко протрубив о приближавшейся опасности.

Спустя некоторое время мы заметили слонов на горизонте: силуэты едва выделялись в зарослях верблюжьих акаций — для своих размеров они отлично замаскировались, и лишь острый глаз следопыта, бушмена по имени Дэм, смог их различить (невысокий и худощавый, Дэм ехал стоя в кузове нашего пикапа, чтобы лучше видеть все, что происходит вокруг).

«Сло-он!» — вдруг закричал он и принялся колотить по двери. Мы резко затормозили, Дэм спрыгнул, чтобы разглядеть след на песке. Рядом с ним тут же вырос наш гид Феликс Марневек — в шортах и в тканевой шляпе на голове он выглядел заправским охотником.

Внимательно осмотрев след, Феликс утвердительно кивнул. Огромный след лишний раз доказывал: на просторах Ньяе Ньяе живут одни из самых крупных слонов, оставшихся на планете.

Постепенно подтянулись оставшиеся члены нашей экспедиции, в том числе еще один бушмен — инспектор, следивший, чтобы охота проходила в полном соответствии с правилами и квотами резервата. Последним из машины на дневной зной вышел тот, ради кого и была затеяна эта экспедиция: клиент.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№169, октябрь 2017).
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