Лори — это не игрушки!
В Южной Азии все виды толстых лори должны защищаться местными законами и Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
Фактически торговля ими незаконна, но ежегодно тысячи лемуров отлавливают в лесах и продают через Интернет, на границе и на местных рынках. Покупатели не могут устоять перед лори.
Эти приматы — далеко не идеальные питомцы: им требуется особая диета из фруктов, насекомых и мелких животных. Живя в квартирах, они сильно ограничены в перемещении, а ведь на воле они немало времени проводят на деревьях.
Перед продажей пойманные звери проходят болезненную процедуру по удалению острых зубов. В исследовании 2015 года ученые из Университета Оксфорд-Брукс, просмотрев сто домашних видео с участием лори, пришли к выводу, что все животные находились в состоянии стресса, болели и жили в непереносимых условиях.
«Они очень чувствительные», — объясняет Кристин Рэттл из Международной организации по спасению животных, реализующей программу по сохранению толстых лори в Индонезии. «Лори ведут ночной образ жизни, и им не нравится, когда их трогают», — говорит Кристин.
Точно неизвестно, сколько толстых лори осталось в природе, но их численность снижается из-за высочайшего спроса на лори как домашних питомцев. Сказались также вырубка дождевых лесов и браконьерский отстрел для изготовления традиционных азиатских псевдолекарств. Эксперт по незаконной торговле животными Крис Шеперд считает, что продажа животных в качестве питомцев — худшее, что есть в этом незаконном бизнесе в целом.
На фото в начале этой статьи — самка бенгальского лори. Кадр был сделан в 2014 году в Центре спасения вымирающих видов приматов в национальном парке на севере Вьетнама. В центре занимаются реабилитацией раненых и незаконно проданных животных. По возможности специалисты выпускают лори в лесопарк, предварительно надев на них радиоошейники, чтобы возвращение в природу можно было отследить. Директор центра Соня Проссер говорит, что самку, запечатленную на фотографии, выпустили на волю в 2015 году, и, насколько известно, она до сих пор живет в лесу.