  • Снежный барс в объективе Венсана Мюнье
    Фото: Венсан Мюнье
  • Снежный барс в объективе Венсана Мюнье
    Фото: Венсан Мюнье
  • Снежный барс в объективе Венсана Мюнье
    Фото: Венсан Мюнье
Звери

Снежный барс в объективе Венсана Мюнье

Увидеть чудо природы Тибета не помешали ни высота в 5000 м, ни температура в -35 °C, ни сложная геополитическая обстановка.
Nikon
22 сентября 2017 в 20:44
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Амбассадор Nikon и фотограф дикой природы Венсан Мюнье (Vincent Munier) завершил масштабный фотопроект о вымирающих видах животных Тибета. Чтобы запечатлеть диких обитателей относительно неизученного и труднодоступного региона, Венсан преодолел большие высоты, экстремально низкие температуры и сложный рельеф, вооружившись лишь палаткой, теплой одеждой и фотокамерами Nikon.

  • Фото: Венсан Мюнье
  • Фото: Венсан Мюнье
  • Фото: Венсан Мюнье
  • Фото: Венсан Мюнье
  • Фото: Венсан Мюнье
  • Фото: Венсан Мюнье
  • Фото: Венсан Мюнье
  • Фото: Венсан Мюнье
  • Фото: Венсан Мюнье
  • Фото: Венсан Мюнье
  • Фото: Венсан Мюнье
  • Фото: Венсан Мюнье
  • Фото: Венсан Мюнье

За время экспедиции фотографу удалось заснять множество животных, включая дикого яка, тибетскую газель и антилопу, тибетскую песчаную лисицу и кошку Палласа. Однако основной его целью был снежный барс — осторожный и пугливый хищник, оказавшийся под угрозой вымирания из-за климатических изменений.

По некоторым данным, численность снежных барсов в дикой природе за последние два десятилетия сократилась по меньшей мере на 20%. Этот вид и ранее считался редким, но после того, как на Тибетском нагорье в том же ареале обитания было зафиксировано присутствие леопардов, специалисты по охране окружающей среды забили тревогу.

Венсану пришлось трижды побывать в Тибете, прежде чем он смог увидеть снежного барса: защитная окраска и бдительность животного оберегают его от встреч с посторонними. Но во время третьей поездки удача улыбнулась фотографу, и ему удалось на протяжении двух дней находиться неподалеку от матери и детеныша, снимая их совместную охоту.

  • Снежный барс в объективе Венсана Мюнье
    Фото: Венсан Мюнье

«У человека странные отношения с природой: между ними целая пропасть, — говорит Мюнье. — И при работе над проектами я стараюсь максимально сократить этот разрыв и показать людям, что они не хозяева мира. Меня самого нередко пугают рельеф, климат и даже животные, но я очень ценю возможность постоянно возвращаться к природе и обходиться без благ цивилизации наравне с большинством обитателей Земли».
  • Снежный барс в объективе Венсана Мюнье

Комплект
При съемке Венсан использовал следующее оборудование:
• AF-S NIKKOR 800 mm f/5.6E FL ED VR
• AF-S NIKKOR 24−120mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 70−200mm f/2.8E FL ED VR
• D5
• D500

Кто такой Венсан Мюнье

  • Снежный барс в объективе Венсана Мюнье
    Фото: Венсан Мюнье

Француз Венсан Мюнье специализируется на съемке природы и диких животных. Он стал первым фотографом, победившим в конкурсе фотографий дикой природы BBC Wildlife Photographer of the Year в номинации Eric Hosking Award три раза подряд.

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