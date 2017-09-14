  • Бобровая струя как клубничный ароматизатор: правда или миф
    Фото: Stephen Downes / Flickr.com
  • Бобровая струя как клубничный ароматизатор: правда или миф
    Фото: Павел Греков
Звери

Бобровая струя как клубничный ароматизатор: правда или миф

Как пахнет у бобра под хвостом — ванилью или клубникой? Можно ли использовать «бобриную эссенцию» в кулинарии? Обо всем по порядку.
Николай Кулапов
14 сентября 2017 в 11:49
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— Задираю животному хвост и говорю: «Давай сюда, понюхай его зад», — говорит Джоанна Крауфорд, эколог из Университета Южного Иллинойса. — Люди думают, что я ненормальная. А я им в ответ: «Оу, ну это бобры, они и вправду хорошо пахнут».

Аромат, к которому неравнодушна Джоанна, источает пара особых желез, расположенных в паховой области грызуна. Они есть и у самцов, и у самок; с помощью пахучего секрета животные, в частности, обозначают границы своей территории.

В 2013 году в известный повар Джейми Оливер огорошил американских телезрителей шутливым заявлением: «А вам что, не нравятся анальные железы бобров? Из них делают продукт под названием кастореум, который добавляют в дешевый клубничный сироп и ванильное мороженое! » Фраза рассмешила участников «Позднего шоу с Дэвидом Леттерманом», однако в шутке Джейми была доля правды.

Бобровая струя (или кастореум) — это густая желтая жидкость; засыхая, она затвердевает до консистенции воска и становится темно-бурой. Она действительно обладает специфическим запахом; в букете можно различить самые разные ароматы — от запаха кожи и древесины до сладких ноток клубники или ванили. По мнению вышеупомянутой Джоанны, такой букет определяет диета бобров, которые питаются почти исключительно корой, корнями и молодыми побегами растений.

Это что, съедобно?

Американское Управление по контролю за лекарствами и продуктами питания в определяет кастореум как «в целом безопасный» ингредиент и относит его к натуральным ароматизаторам.

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