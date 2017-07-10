  • Умерла Берта, самый старый бегемот на свете
    Фото: jon mennion / Flickr.com
  • Умерла Берта, самый старый бегемот на свете
    Фото: jon mennion / Flickr.com
Звери

Умерла Берта, самый старый бегемот на свете

65-летняя самка гиппопотама по кличке Берта была самым старым обитателем зоопарка в Маниле.
Николай Кулапов
10 июля 2017 в 15:25
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Ранним утром 7 июля смотрители обнаружили тело животного в вольере. В ходе вскрытия специалисты не обнаружили признаков болезни; по всей видимости, Берта умерла от старости.

Сотрудники зоопарка отмечали, что последние 2 или 3 месяца их питомица передвигалось медленнее обычного.

Бегемотиха была одним из первых обитателей манильского зоопарка: когда он открылся в 1959 году, ей было всего 7 лет. Как правило, срок жизни ее сородичей не превышает 50 лет (а в дикой природе — 40). Берта прожила на 15 лет дольше обычного срока, пережив своего супруга Бэрта, умершего в 1980-х.

  • Умерла Берта, самый старый бегемот на свете
    Фото: jon mennion / Flickr.com

Предыдущим рекордсменом-долгожителем считалась Донна, 61-летняя самка нильского бегемота, скончавшаяся в зоопарке города Эвансвилл, штат Индиана, США.

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