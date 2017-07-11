Молодой гиппопотам играет с крокодилом: видео
Защитники дикой природы стали свидетелями удивительной встречи у источника в Национальном парке Хуэндж, Зимбабве.
Увидев плывущего у самой поверхности крокодила, молодой бегемот поспешил к нему. Хищник предпочел ретироваться на берег, но игривый подросток следовал за ним по пятам, не замечая вполне прозрачных намеков рептилии оставить ее в покое. Не известно, сколько крокодилу пришлось бы терпеть навязчивого соседа, но, к счастью, на водопой пришли слоны — и бегемоты поспешили уступить им место у воды.
Видео сняла Маргрит Харрис, основатель природоохранной организации Nikela. В рацион крокодилов входят детеныши бегемотов, но этот был слишком велик, чтобы стать жертвой. С другой стороны, если бы гиппопотам хотел прогнать крокодила, наблюдатели бы услышали его рык и увидели обнаженные клыки (у взрослых самцов они могут достигать 64,5 см).
- Подросток не вел себя агрессивно, возможно, он просто хотел поиграть, — допускает Джен Гайтон, специалист по африканским млекопитающим. Это не самое обычное поведение: как правило, млекопитающие предпочитают играть с представителями своего вида.