  • Молодой гиппопотам играет с крокодилом: видео
    Фото: Paul Williams / Flickr.com
  • Молодой гиппопотам играет с крокодилом: видео
    Фото: Владимир Остапенко
Звери

Молодой гиппопотам играет с крокодилом: видео

Встреча игривого бегемота и хищной рептилии получила неожиданную развязку.
Николай Кулапов
11 июля 2017 в 15:43
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Защитники дикой природы стали свидетелями удивительной встречи у источника в Национальном парке Хуэндж, Зимбабве.

Увидев плывущего у самой поверхности крокодила, молодой бегемот поспешил к нему. Хищник предпочел ретироваться на берег, но игривый подросток следовал за ним по пятам, не замечая вполне прозрачных намеков рептилии оставить ее в покое. Не известно, сколько крокодилу пришлось бы терпеть навязчивого соседа, но, к счастью, на водопой пришли слоны — и бегемоты поспешили уступить им место у воды.

Видео сняла Маргрит Харрис, основатель природоохранной организации Nikela. В рацион крокодилов входят детеныши бегемотов, но этот был слишком велик, чтобы стать жертвой. С другой стороны, если бы гиппопотам хотел прогнать крокодила, наблюдатели бы услышали его рык и увидели обнаженные клыки (у взрослых самцов они могут достигать 64,5 см).

- Подросток не вел себя агрессивно, возможно, он просто хотел поиграть, — допускает Джен Гайтон, специалист по африканским млекопитающим. Это не самое обычное поведение: как правило, млекопитающие предпочитают играть с представителями своего вида.

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