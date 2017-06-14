Звери

«Мы с тобой одной крови»: этикет хищников

В Индии отмечен любопытный случай мирного сосуществования тигров, леопардов и дхолей («красных собак» из киплинговской «Книги джунглей»). Все эти хищники охотятся на диких свиней и оленей, а потому считаются конкурентами. Но, как показывают наблюдения, все трое могут если не дружить, то как минимум соблюдать пакт о ненападении.
Юлия Смирнова
14 июня 2017 в 19:14
2
  • «Мы с тобой одной крови»: этикет хищников
    Красная собака, красный волк, дхоль, буанзу — все это Cuon alpinus, вид семейства псовых, обитающий в Центральной и Южной Азии. Фото: Joel Sartore

Исследователи из Общества охраны природы (WCS) использовали десятки камер слежения и получили около 2,5 тысячи изображений хищников, обитающих в небольших заповедниках в районе Западных Гатов. Авторы исследования считают, что, в зависимости от условий обитания и наличия добычи, хищники используют те или иные приемы для того, чтобы не становиться друг у друга на пути.

Например, в заповеднике Бхадра, где добычи хватает на всех, «красные собаки» предпочитают охотиться днем и избегать встреч с ночными тиграми и леопардами. Саид Уллас Карант, директор WCS по науке в Азии и ведущий автор исследования, рассказывает: «Мы были поражены, увидев, как каждый вид адаптировался к тому, чтобы жить бок о бок с конкурентами, используя различные места обитания, разное время охоты и отдавая предпочтение добыче разного размера».

По мнению ученых, понимание того, как животным удается находить подобные компромиссы, имеет решающее значение для сохранения редких и исчезающих видов, особенно в условиях сокращения ареалов.

Тоже интересно

«Я отбросила костыли и доверилась ему». История дружбы человека и собаки

Обсудить
СМИ2
Найденный в траве птенец преподнёс спасительнице настоящий сюрприз
Найденный в траве птенец преподнёс спасительнице настоящий сюрприз
Тоже интересно
Бионавигаторы: как готовят собак-поводырей
Бионавигаторы: как готовят собак-поводырей
10 причин поехать в Ле-Ман
10 причин поехать в Ле-Ман