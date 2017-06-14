«Мы с тобой одной крови»: этикет хищников
Исследователи из Общества охраны природы (WCS) использовали десятки камер слежения и получили около 2,5 тысячи изображений хищников, обитающих в небольших заповедниках в районе Западных Гатов. Авторы исследования считают, что, в зависимости от условий обитания и наличия добычи, хищники используют те или иные приемы для того, чтобы не становиться друг у друга на пути.
Например, в заповеднике Бхадра, где добычи хватает на всех, «красные собаки» предпочитают охотиться днем и избегать встреч с ночными тиграми и леопардами. Саид Уллас Карант, директор WCS по науке в Азии и ведущий автор исследования, рассказывает: «Мы были поражены, увидев, как каждый вид адаптировался к тому, чтобы жить бок о бок с конкурентами, используя различные места обитания, разное время охоты и отдавая предпочтение добыче разного размера».
По мнению ученых, понимание того, как животным удается находить подобные компромиссы, имеет решающее значение для сохранения редких и исчезающих видов, особенно в условиях сокращения ареалов.