Камчатские медведи выходят к туристическим тропам
«На данный момент агрессии по отношению к людям животные не проявляли. Туристам, планирующим выход на маршрут, рекомендовано соблюдать правила поведения в дикой природе, которые помогут избежать конфликтных ситуаций при встрече с бурым хищником», — говорится в сообщении пресс-службы природного парка.
Медведей видели на популярном туристическом маршруте «кордон «Пиначевский» — кордон «Центральный». Государственные инспекторы службы охраны, патрулирующие территорию природного парка, неоднократно встречают следы медведей в начале тропы. По последним данным, здесь проходят четыре хищника разного возраста — это и медведица с медвежатами, и взрослые самцы.
«На протяжении нескольких недель трех медведей наблюдают в центральной части Налычевской долины. Один из них в дневное время периодически появляется на кордоне «Центральный» и заглядывает в окна инспекторского дома», — говорится в сообщении. Особенно часто бурые хищники приходят на природоохранный кордон «Налычевский мыс».
Что делать, чтобы снизить вероятность встречи с медведем:
• путешествовать компанией;
• громко разговаривать;
• использовать свисток;
• обращать внимание на свежие следы, помет, клочья шерсти, следы когтей на деревьях;
• не оставлять мусор и еду в местах остановок.
Камчатский медведь — самый крупный из бурых медведей в России. Длина тела вместе с головой — 180−245 см, высота в холке — 125−135 см. Вес некоторых особей достигает 600 кг. Крупные размеры камчатского медведя связаны с обильным питанием рыбой в период ее захода в нерестовые реки. Популяция медведей на Камчатке составляет более 20 тыс. особей.