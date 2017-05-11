Любовь и ненависть: как общаются каракатицы?
Драматизм — отнюдь не единственное, что придает ценность записи, сделанной в 2011 году. Дело в том, что Джастин и Дерья стали первыми свидетелями схватки между самцами на воле. До того дня ученые наблюдали лишь сражения между каракатицами, живущими в аквариумах.
Во время погружения биологи заметили самца каракатицы, который расположился возле пучка водорослей. Заприметив самку в нескольких метрах от себя, он поспешил к ней. Спаривание длилось около четырех минут, после чего самка неторопливо поплыла дальше в сопровождении своего кавалера. Для каракатиц такой «эскорт» вполне обычен: так самец может убедиться, что именно его сперма оплодотворит яйца, которые отложит самка.
Неожиданно к двум каракатицам присоединилась третья. Еще один самец, подплыв к паре, с помощью особых жестов недвусмысленно посоветовал ухажеру удалиться. Агрессор протянул к первому самцу одно из десяти щупалец и расширил зрачок, обращенный в сторону соперника. Первый кавалер поспешил ответить тем же. Оба самца изменили окраску: сначала потемнели их головы, а затем на их телах появились темные полоски, как у зебр.
Как заметила Аллен, «сражения каракатиц во многом выражаются в визуальных сигналах. Большинство их поединков — это красивейшие переливы цветов, в которые окрашиваются их тела».
Внезапно первый самец отступил, выпустив в сторону обидчика облако чернил. Тот принялся оказывать знаки внимания самке, но она не проявила к новому ухажеру никакого интереса. Первый же самец искупил минутную робость отважной атакой: он обхватил противника щупальцами и сделал несколько кувырков вместе с ним, одновременно кусая его. Когда дело дошло до «рукопашной», самка поспешила скрыться. Ретировался и обидчик, преследуемый первым самцом. Поле битвы осталось за ним: впоследствии биологи вновь встретили его в компании той самой самки.
Как сказано в исследовании, опубликованном в «American Naturalist», все три моллюска принадлежали к виду Лекарственная каракатица (Sepia officinalis). Они обитают в водах Атлантического океана и Средиземного моря и вырастают до 20−30 см (причем пара ловчих щупалец достигает такой же длины).