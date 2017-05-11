  • Любовь и ненависть: как общаются каракатицы?
    Фото: Martin Cathrae
  • Любовь и ненависть: как общаются каракатицы?
    Яйцо каракатицы Фото: ШАГ
Звери

Любовь и ненависть: как общаются каракатицы?

В Эгейском море у берегов Турции развернулась нешуточная драма: два самца сцепились за самку. Пара биологов — Джастин Аллен и Дерья Аккайнак — сняла их встречу на видео.
Николай Кулапов
11 мая 2017 в 09:34
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Драматизм — отнюдь не единственное, что придает ценность записи, сделанной в 2011 году. Дело в том, что Джастин и Дерья стали первыми свидетелями схватки между самцами на воле. До того дня ученые наблюдали лишь сражения между каракатицами, живущими в аквариумах.

Во время погружения биологи заметили самца каракатицы, который расположился возле пучка водорослей. Заприметив самку в нескольких метрах от себя, он поспешил к ней. Спаривание длилось около четырех минут, после чего самка неторопливо поплыла дальше в сопровождении своего кавалера. Для каракатиц такой «эскорт» вполне обычен: так самец может убедиться, что именно его сперма оплодотворит яйца, которые отложит самка.

Неожиданно к двум каракатицам присоединилась третья. Еще один самец, подплыв к паре, с помощью особых жестов недвусмысленно посоветовал ухажеру удалиться. Агрессор протянул к первому самцу одно из десяти щупалец и расширил зрачок, обращенный в сторону соперника. Первый кавалер поспешил ответить тем же. Оба самца изменили окраску: сначала потемнели их головы, а затем на их телах появились темные полоски, как у зебр.

  • Любовь и ненависть: как общаются каракатицы?
    Поединок самцов начался с игры в «гляделки». Обратите внимание на расширенный зрачок моллюска. Фото: Derya Akkaynak and Justine Allen / Brown Digital Repository

Как заметила Аллен, «сражения каракатиц во многом выражаются в визуальных сигналах. Большинство их поединков — это красивейшие переливы цветов, в которые окрашиваются их тела».

Внезапно первый самец отступил, выпустив в сторону обидчика облако чернил. Тот принялся оказывать знаки внимания самке, но она не проявила к новому ухажеру никакого интереса. Первый же самец искупил минутную робость отважной атакой: он обхватил противника щупальцами и сделал несколько кувырков вместе с ним, одновременно кусая его. Когда дело дошло до «рукопашной», самка поспешила скрыться. Ретировался и обидчик, преследуемый первым самцом. Поле битвы осталось за ним: впоследствии биологи вновь встретили его в компании той самой самки.

Как сказано в исследовании, опубликованном в «American Naturalist», все три моллюска принадлежали к виду Лекарственная каракатица (Sepia officinalis). Они обитают в водах Атлантического океана и Средиземного моря и вырастают до 20−30 см (причем пара ловчих щупалец достигает такой же длины).

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