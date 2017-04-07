Как моллюски плетут «паутину»: видео
Планктон — это мириады мелких живых организмов, блуждающих по морям вместе с течениями. Микроскопические водоросли, рачки, личинки, икра входят в рацион многих морских обитателей. Чтобы выудить питательную мелочь из водной толщи, животные покрупнее обзавелись самыми разными приспособлениями; всем известный китовый ус — в их числе.
Некоторые беспозвоночные выработали иной метод охоты: они ловят планктон в сети из тонких и липких нитей слизи. Так питаются, например, брюхоногие моллюски из семейства Червячковых — Dendropoma maxima или относительно недавно обнаруженный вид Thylacodes vandyensis.
Последний был замечен лишь в одном уголке Мирового океана: в Мексиканском заливе, точнее — у остова военного корабля «Генерал Ванденберг», затопленного у архипелага Флорида-Кис в 2009. Поселившийся здесь моллюск Thylacodes vandyensis унаследовал свое имя от корабля — тот уже давно получил от местных дайверов кличку Венди (Vandy).
Раковина этих брюхоногих — изогнутая 20-сантиметровая трубка, основание которой прикреплено к скале или кораллу (или палубе бывшего корабля). Из устья раковины высовываются короткие щупальца: с помощью них моллюск выбрасывает в воду «паутинки» из слизи. Мелкие животные застревают в его ловчей сети, а затем отправляются в глотку неторопливого охотника.
Весьма вероятно, особи Thylacodes vandyensis попали в Мексиканский залив из Тихого океана, но откуда именно — неизвестно. Другие популяции этого моллюска пока не найдены.
Попав в новую экосистему, подобные «пришельцы» могут нанести ей вред. Известно, что Червячковые гнездятся на рифах и могут проделывать в них углубления. Кроме того, их липкая слизь ядовита для кораллов: участки полипа, на которых она оседает, вскоре отмирают (такими свойствами обладает слизь как минимум одного моллюска — Dendropoma maximum).
Кроме того, представители этого семейства нередко становятся переносчиками шистосом — плоских червей, которые паразитируют на исчезающих головастых черепахах.
Если Thylacodes vandyensis расплодится, то может стать угрозой для других обитателей «Генерала Ванденберга». Не исключено, что ученым потребуется искусственно сдерживать распространение моллюска.
«Уничтожение занесенных извне видов — вариант вполне допустимый, однако делается это только с ведома администрации морского заказника, — считает Рюдигер Билер, американский специалист по беспозвоночным. — Вначале мы хотим выяснить, откуда они взялись. Науке они неизвестны».