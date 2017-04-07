  • Как моллюски плетут «паутину»: видео
    Фото: Daragh Owens / Youtube.com
  • Как моллюски плетут «паутину»: видео
    При необходимости моллюск плотно закрывает устье раковины крышечкой — оперкулумом. Фото: Rüdiger Bieler
  • Как моллюски плетут «паутину»: видео
    Так выглядит раковина Thylacodes vandyensis. Фото: Rüdiger Bieler
Звери

Как моллюски плетут «паутину»: видео

Среди морских животных найдется множество охотников до планктона. Некоторые их них научились ловить порхающих в воде рачков в липкую и склизкую «паутину».
Николай Кулапов
7 апреля 2017 в 16:02
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Планктон — это мириады мелких живых организмов, блуждающих по морям вместе с течениями. Микроскопические водоросли, рачки, личинки, икра входят в рацион многих морских обитателей. Чтобы выудить питательную мелочь из водной толщи, животные покрупнее обзавелись самыми разными приспособлениями; всем известный китовый ус — в их числе.

Некоторые беспозвоночные выработали иной метод охоты: они ловят планктон в сети из тонких и липких нитей слизи. Так питаются, например, брюхоногие моллюски из семейства Червячковых — Dendropoma maxima или относительно недавно обнаруженный вид Thylacodes vandyensis.

Последний был замечен лишь в одном уголке Мирового океана: в Мексиканском заливе, точнее — у остова военного корабля «Генерал Ванденберг», затопленного у архипелага Флорида-Кис в 2009. Поселившийся здесь моллюск Thylacodes vandyensis унаследовал свое имя от корабля — тот уже давно получил от местных дайверов кличку Венди (Vandy).

Раковина этих брюхоногих — изогнутая 20-сантиметровая трубка, основание которой прикреплено к скале или кораллу (или палубе бывшего корабля). Из устья раковины высовываются короткие щупальца: с помощью них моллюск выбрасывает в воду «паутинки» из слизи. Мелкие животные застревают в его ловчей сети, а затем отправляются в глотку неторопливого охотника.

Весьма вероятно, особи Thylacodes vandyensis попали в Мексиканский залив из Тихого океана, но откуда именно — неизвестно. Другие популяции этого моллюска пока не найдены.

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