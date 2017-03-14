  • Найдена первая «светящаяся» амфибия
    Фото: Julián Faivovich
  • Найдена первая «светящаяся» амфибия
    Фото: Julián Faivovich
Звери

Найдена первая «светящаяся» амфибия

Древесная лягушка из Южной Америки — единственное известное земноводное, способное к флуоресценции.
Николай Кулапов
14 марта 2017 в 19:39
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Трехсантиметровая Hypsiboas punctatus водится в бассейне Амазонки. При свете дня ее окрас кажется вполне обыкновенным: желтоватый с мелкими пятнами.

Команда герпетологов, возглавляемая Карлосом Табоада, изучала биливердин — один из пигментов, содержащийся в тканях лягушки. Поместив животное под ультрафиолетовую лампу, ученые не поверили своим глазам: от кожи земноводного исходил яркий желто-зеленый свет.

Нажмите на фото, чтобы увидеть следующий слайд.

  • Так Hypsiboas punctatus выглядит в дневном свете… Фото: Julián Faivovich
  • А так — в лучах ультрафиолета. Фото: Julián Faivovich

Способностью к флуоресценции (излучению попавшего на нее света) лягушка обязана ранее неизвестному органическому соединению — хилоину, которое содержится в ее коже, лимфатической ткани и выделениях желез.

Такое необычное свойство было замечено лишь у Hypsiboas punctatus — единственной из 7000 известных науке амфибий (так называются животные, которые живут на суше, но размножаются и развиваются в воде).

Как заметил химик Норберто Пепорине Лопес, до сих пор подобных веществ вообще не находили у животных; его ближайшие аналоги встречаются в царстве растений.

Чтобы выяснить, зачем лягушкам нужна эта удивительная способность, ученым предстоит подробно изучить свойства и строение их глаз. Помогает ли она им видеть друг друга в потемках или маскироваться от охотников — пока сказать сложно.

Почему она светится?

На самом деле это уникальное земноводное не излучает свет. Химические соединения в его тканях поглощают короткие световые волны (которые нам видятся синими), преобразуют их и испускают свет с бóльшей длиной волны, в данном случае — зеленый.

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