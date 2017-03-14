Найдена первая «светящаяся» амфибия
Трехсантиметровая Hypsiboas punctatus водится в бассейне Амазонки. При свете дня ее окрас кажется вполне обыкновенным: желтоватый с мелкими пятнами.
Команда герпетологов, возглавляемая Карлосом Табоада, изучала биливердин — один из пигментов, содержащийся в тканях лягушки. Поместив животное под ультрафиолетовую лампу, ученые не поверили своим глазам: от кожи земноводного исходил яркий желто-зеленый свет.
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Способностью к флуоресценции (излучению попавшего на нее света) лягушка обязана ранее неизвестному органическому соединению — хилоину, которое содержится в ее коже, лимфатической ткани и выделениях желез.
Такое необычное свойство было замечено лишь у Hypsiboas punctatus — единственной из 7000 известных науке амфибий (так называются животные, которые живут на суше, но размножаются и развиваются в воде).
Как заметил химик Норберто Пепорине Лопес, до сих пор подобных веществ вообще не находили у животных; его ближайшие аналоги встречаются в царстве растений.
Чтобы выяснить, зачем лягушкам нужна эта удивительная способность, ученым предстоит подробно изучить свойства и строение их глаз. Помогает ли она им видеть друг друга в потемках или маскироваться от охотников — пока сказать сложно.
Почему она светится?
На самом деле это уникальное земноводное не излучает свет. Химические соединения в его тканях поглощают короткие световые волны (которые нам видятся синими), преобразуют их и испускают свет с бóльшей длиной волны, в данном случае — зеленый.
Такой же способностью обладают, например, морские кораллы, редкая морская черепаха бисса и более 180 видов рыб. Среди наземных организмов ее наблюдали у бабочек, скорпионов и волнистых попугаев.
А вот мерцающие брюшки светлячков или приманка рыбы-удильщика — примеры биолюминесценции: эти живые организмы не отражают свет, а производят его сами с помощью химических реакций.
А почему лягушка зеленая только в ультрафиолете?
Обычно мы не замечаем флуоресценцию; свечение организмов слишком слабо, чтобы соперничать с ярким дневным светом. Наши глаза способны различить ее только в полумраке — например, на вечеринке в ночном клубе. Сияние специальной одежды или макияжа вызвано излучением ультрафиолетовых ламп, установленных над танцполом.